  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mısır'dan ilginç Muhammed Salah kararı çıktı! Trabzonspor camiası bile şaşırdı bu hamleye... Hava yolu devi siyah, lacivert ve gri valiz kullanan yolcuları uyardı... Uyarıya kimse inanamadı! Artık sahaya çıkma zamanı: Italiano Doğan Alemdar'ı ileride kullanacak Fransa sonrası peki İtalya'ya da kaybedersek? Montella'nın sözleşmesi ne zamana kadar? Hem meteoroloji hem valilik uyardı: İstanbul’da fırtına kopacak 2027 yılını işaret ettiler! Ünlü bankadan altın öngörüsü Liste güncellendi: İşte Türklere vize istemeyen ülkeler! Bilim ve teknoloji tutkunları Kayseri’de buluşuyor: Hürjet ve Türk Yıldızları nefesleri kesecek
Aktüel
5
Yeniakit Publisher
Köyün ortasında kilo kilo gümüş çıktı: Viking hazinesinden Türkiye detayı da var...

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Giriş Tarihi:

Köyün ortasında kilo kilo gümüş çıktı: Viking hazinesinden Türkiye detayı da var...

Finlandiya'da toprağın 45 santimetre altından çıkarılan iki ayrı kaptan kilo kilo gümüş çıktı. Viking hazinesinden Türkiye detayı da var...

#1
Foto - Köyün ortasında kilo kilo gümüş çıktı: Viking hazinesinden Türkiye detayı da var...

Finlandiya’nın Sysma bölgesinde metal dedektörüyle arama yapan Kalle Lappinen, Viking Çağı’na ait olduğu belirlenen binlerce gümüş sikke ve çeşitli gümüş eşyalar buldu. İlk incelemelere göre hazinenin MS 1000-1050 yılları arasına tarihlendiği belirtildi.

#2
Foto - Köyün ortasında kilo kilo gümüş çıktı: Viking hazinesinden Türkiye detayı da var...

Buluntular, yaklaşık 12 metre arayla toprağa gömülen iki huş ağacı kabından çıkarıldı. Yaklaşık 45 santimetre derinlikte bulunan hazinenin toplam ağırlığının yaklaşık 4,5 kilogram olduğu aktarıldı. İlk değerlendirmelere göre hazinede 4 binden fazla gümüş sikke bulunuyor. Kesin sayı ise sikkelerin temizlenmesi, ayrıştırılması ve incelenmesinin ardından belirlenecek.

#3
Foto - Köyün ortasında kilo kilo gümüş çıktı: Viking hazinesinden Türkiye detayı da var...

Hazinedeki sikkelerin bir bölümünün günümüzde İsveç, İngiltere ve Almanya topraklarına karşılık gelen bölgelerden geldiği tespit edildi.

#4
Foto - Köyün ortasında kilo kilo gümüş çıktı: Viking hazinesinden Türkiye detayı da var...

Buluntular arasında günümüz Türkiye ve İran topraklarından gelen İslami dirhemler de yer aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Katil Netanyahu BM kürsüsünden tüm dünyaya rest çekti! İphone'lar elimizde demişti, çağrı cihazı ile meydan okudu
Gündem

Katil Netanyahu BM kürsüsünden tüm dünyaya rest çekti! İphone'lar elimizde demişti, çağrı cihazı ile meydan okudu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında delegelerin salonu terk etmesi üzerine iyice kontrolden çıktı. Birço..
Sözcü TV’den şaşırtan salvolar! Ekrem ve Özgür’den fonlar mı kesildi?
Gündem

Sözcü TV’den şaşırtan salvolar! Ekrem ve Özgür’den fonlar mı kesildi?

Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel, “Değişim” diye ortaya çıkıp CHP’yi ele geçirdiğinden beri bu isimlerden fonlanıp en büyük desteği veren fondaş..
İran yanlısı hükümet gitti İsrail yanlısı hükümet geldi
Gündem

İran yanlısı hükümet gitti İsrail yanlısı hükümet geldi

Kolombiya’da Gustavo Petro döneminin sona ermesiyle dış politikada dikkat çeken bir eksen değişikliği yaşandı. Gazze’deki saldırılar nedeniy..
Barış Alper Yılmaz suskunluğunu bozmak istiyor!
Spor

Barış Alper Yılmaz suskunluğunu bozmak istiyor!

Süper Lig devi Galatasaray’da henüz skor katkısı veremeyen Barış Alper Yılmaz, suskunluğunu milli takımda bozmak istiyor.
Çağrı cihazıyla dünya liderlerini tehdit eden Netanyahu'yu İsrail basını yerden yere vurdu
Gündem

Çağrı cihazıyla dünya liderlerini tehdit eden Netanyahu'yu İsrail basını yerden yere vurdu

İsrail Başbakanı katil Binyamin Netanyahu’nun BM Genel Kurulu kürsüsünde çağrı cihazını havaya kaldırması ve Batılı liderlere yönelik sert t..
Türk F-16'ları Baltık'ta devriye gezdi! Rus savaş uçaklarının tespiti üzerine NATO ülkeleri alarmda!
Gündem

Türk F-16'ları Baltık'ta devriye gezdi! Rus savaş uçaklarının tespiti üzerine NATO ülkeleri alarmda!

NATO'nun Baltık bölgesindeki hava devriyesi sırasında birden fazla Rus askeri uçağının tespit edilmesi üzerine Estonya'da konuşlu Türk F-16 ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23