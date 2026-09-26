Köyün ortasında kilo kilo gümüş çıktı: Viking hazinesinden Türkiye detayı da var...
Finlandiya'da toprağın 45 santimetre altından çıkarılan iki ayrı kaptan kilo kilo gümüş çıktı. Viking hazinesinden Türkiye detayı da var...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Finlandiya'da toprağın 45 santimetre altından çıkarılan iki ayrı kaptan kilo kilo gümüş çıktı. Viking hazinesinden Türkiye detayı da var...
Finlandiya’nın Sysma bölgesinde metal dedektörüyle arama yapan Kalle Lappinen, Viking Çağı’na ait olduğu belirlenen binlerce gümüş sikke ve çeşitli gümüş eşyalar buldu. İlk incelemelere göre hazinenin MS 1000-1050 yılları arasına tarihlendiği belirtildi.
Buluntular, yaklaşık 12 metre arayla toprağa gömülen iki huş ağacı kabından çıkarıldı. Yaklaşık 45 santimetre derinlikte bulunan hazinenin toplam ağırlığının yaklaşık 4,5 kilogram olduğu aktarıldı. İlk değerlendirmelere göre hazinede 4 binden fazla gümüş sikke bulunuyor. Kesin sayı ise sikkelerin temizlenmesi, ayrıştırılması ve incelenmesinin ardından belirlenecek.
Hazinedeki sikkelerin bir bölümünün günümüzde İsveç, İngiltere ve Almanya topraklarına karşılık gelen bölgelerden geldiği tespit edildi.
Buluntular arasında günümüz Türkiye ve İran topraklarından gelen İslami dirhemler de yer aldı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23