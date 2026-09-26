Fransa sonrası peki İtalya'ya da kaybedersek? Montella'nın sözleşmesi ne zamana kadar?
Fransa karşısında alınan mağlubiyet sonrası gözler pazartesi günü İtalya maçına çevrildi.
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Fransa karşısında alınan mağlubiyet sonrası gözler pazartesi günü İtalya maçına çevrildi.
Uluslar Ligi'ne 1-0'lık Fransa yenilgisiyle başladık. Birçok kişi, mağlubiyete rağmen takımın performansından memnun kaldı. Ancak pazartesi günü de İtalya karşısında kötü bir sonuç gelirse, ortalık fena halde karışabilir...
Dünya Kupası'nda büyük bir hüsran yaşayan A Milli Futbol Takımı, gruptan çıkamamıştı. Dev organizasyonda başarısız olan birçok ülkede bazı isimlerin görevine son verildi. Bazıları ise istifa etti... Ancak biz yolumuza aynı kadroyla devam ettik. Uluslar Ligi'ne ise 1-0'lık Fransa yenilgisiyle başladık.
İç sahadaki Fransa mağlubiyetine rağmen takımın mücadelesi birçok insanı memnun etti. Ancak unutulmaması gereken önemli bir ayrıntı bulunuyor. Bu karşılaşma tarihe yenilgi olarak geçti.
Pazartesi günü ise yine kendi evimizde İtalya ile oynayacağız. Eğer o maçı da kötü bir sonuçla kapatırsak bu kez "kadro kalitesi" gibi şeylerden bahsetmek pek mümkün olmayacak.
Vincenzo Montella, Dünya Kupası'ndaki kolay gruptan bile çıkamayan hoca olarak görevinin başında... İtalya'ya da kaybedersek, Uluslar Ligi'ne 2'de sıfırla başlayan teknik adam olarak da devam edecek mi bilinmiyor. İtalyan çalıştırıcının Türkiye Futbol Federasyonu'yla mukavelesi 31 Temmuz 2028'e kadar sürüyor...
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