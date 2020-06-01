2020-06-01 07:55:01 Bilim Kurulu üyesinden ürküten uyarı: Koronavirüs insan vücudunda yaşamaya devam ediyor
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Sıcak önemli bir faktör. Virüsün sıcaklıkta yok olduğunu, bu ortamda yaşama şansının kalmadığı biliyoruz. Ancak insanlarda yaşamaya devam eder. İnsan vücudu dışarıdaki sıcaklığı tolere edebilecek özelliğe sahip. Halkımızın maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları vaka sayısının azalmasında son derece etken oldu" dedi. Yaz aylarında vaka sayısının alt düzeyde seyredeceğini aktaran Çelik, sonbaharda neyle karşılaşılacağının tam olarak bilinmediğini ve bu yüzden dikkatli olunması gerektiğini belirtti.