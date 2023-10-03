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Bilim insanlarının 20 yıldır üzerinde çalıştığı proje, çöp oldu! Öyle bir sebepten silindi ki, duyanlar saç baş yoldu

2023-10-03 10:53:23
Bilim insanlarının 20 yıldır üzerinde çalıştığı proje, çöp oldu! Öyle bir sebepten silindi ki, duyanlar saç baş yoldu

Temizlikçinin sigortasını kapattığı numune dolabındaki 20 yıllık araştırma yok oldu. İşte detaylar... ABD’nin New York eyaletinin Troy şehrindeki üniversitede temizlik işçisinin, alarm sesini kesmek için sigortasını kapattığı numune saklama dolabında bulunan 20 yıllık araştırmaya ilişkin örneklerin yok olduğu bildirildi. BBC’nin haberine göre, özel araştırma üniversitesi Rensselaer Polytechnic Enstitüsü, 2020’de meydana gelen bu “laboratuvar kazasından” yaklaşık 3 yıl sonra, çalışanına “uygun eğitimler vermediği” gerekçesiyle işveren temizlik şirketine dava açtı.

#1
Foto - Bilim insanlarının 20 yıldır üzerinde çalıştığı proje, çöp oldu! Öyle bir sebepten silindi ki, duyanlar saç baş yoldu

Üniversitenin avukatları dava dilekçesinde, eksi 80 santigrat derecede korunması gereken numunelerin temizlikçinin hamlesi sonrası “kurtarılmaz” duruma geldiğini ve bunun 1 milyon dolar zarara yol açtığını savundu. Profesör K.V. Lakshmi öncülüğünde fotosentez üzerine yürütülen 20 yıllık araştırmanın, güneş panellerinin geliştirilmesinde “çığır açıcı” olabileceği ileri sürüldü.

#2
Foto - Bilim insanlarının 20 yıldır üzerinde çalıştığı proje, çöp oldu! Öyle bir sebepten silindi ki, duyanlar saç baş yoldu

Profesör Lakshmi ve ekibi, 2020’de yaşanan olayda, numune dolabının alarm vermesi üzerine tamirci çağırdıklarını ancak Covid-19 salgını nedeniyle 1 hafta sonrasına randevu alabildiklerini belirtiyor.

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Foto - Bilim insanlarının 20 yıldır üzerinde çalıştığı proje, çöp oldu! Öyle bir sebepten silindi ki, duyanlar saç baş yoldu

Araştırma ekibi, bu süreçte laboratuvarın temizlenmesine ihtiyaç duymadıklarına ilişkin kapılara ve alarmın nasıl sessize alınacağına ilişkin numune dolabının üzerine notlar düştüklerini ancak arızanın baş göstermesinden 4 gün sonra laboratuvara geldiklerinde dolabın bağlı olduğu sigortanın kapatıldığını fark ettiklerini söylüyor. Konuya ilişkin temizlik işçisi ile görüşen avukatlar, çalışanın “can sıkıcı” bir ses duyduğunu ve yanlış bir şey yaptığına inanmadığını söylediğini aktardı.

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