Bilim insanlarının 20 yıldır üzerinde çalıştığı proje, çöp oldu! Öyle bir sebepten silindi ki, duyanlar saç baş yoldu

Araştırma ekibi, bu süreçte laboratuvarın temizlenmesine ihtiyaç duymadıklarına ilişkin kapılara ve alarmın nasıl sessize alınacağına ilişkin numune dolabının üzerine notlar düştüklerini ancak arızanın baş göstermesinden 4 gün sonra laboratuvara geldiklerinde dolabın bağlı olduğu sigortanın kapatıldığını fark ettiklerini söylüyor. Konuya ilişkin temizlik işçisi ile görüşen avukatlar, çalışanın “can sıkıcı” bir ses duyduğunu ve yanlış bir şey yaptığına inanmadığını söylediğini aktardı.