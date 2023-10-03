2023-10-03 10:53:23 Bilim insanlarının 20 yıldır üzerinde çalıştığı proje, çöp oldu! Öyle bir sebepten silindi ki, duyanlar saç baş yoldu
Temizlikçinin sigortasını kapattığı numune dolabındaki 20 yıllık araştırma yok oldu. İşte detaylar... ABD’nin New York eyaletinin Troy şehrindeki üniversitede temizlik işçisinin, alarm sesini kesmek için sigortasını kapattığı numune saklama dolabında bulunan 20 yıllık araştırmaya ilişkin örneklerin yok olduğu bildirildi. BBC’nin haberine göre, özel araştırma üniversitesi Rensselaer Polytechnic Enstitüsü, 2020’de meydana gelen bu “laboratuvar kazasından” yaklaşık 3 yıl sonra, çalışanına “uygun eğitimler vermediği” gerekçesiyle işveren temizlik şirketine dava açtı.