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İsrail’den dünyayı sallayacak itiraf! Türkiye’nin 8 kritik hamlesi Tel Aviv’i tir tir titretti
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İsrail’den dünyayı sallayacak itiraf! Türkiye’nin 8 kritik hamlesi Tel Aviv’i tir tir titretti

İsrail merkezli i24 kanalında stratejik analist Eitan Lasri imzasıyla yayımlanan "Yeni Soğuk Savaş" başlıklı analizde, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'de şekillenen yeni jeopolitik dengeler mercek altına alındı. Analizde, bölgedeki güç boşluklarını hızlı ve çok boyutlu reaksiyonlarla dolduran Türkiye'nin, taktiksel bir aktör olmaktan çıkıp bölgesel gündemi şekillendiren bir stratejik merkez haline geldiği iddia edildi.

#1
Foto - İsrail’den dünyayı sallayacak itiraf! Türkiye’nin 8 kritik hamlesi Tel Aviv’i tir tir titretti

Analizde öne çıkan ve iki ülke arasındaki stratejik rekabeti şekillendiren 8 kritik başlık şu şekilde sıralandı:

#2
Foto - İsrail’den dünyayı sallayacak itiraf! Türkiye’nin 8 kritik hamlesi Tel Aviv’i tir tir titretti

1-Gazze ve İnsani Diplomasi: Ankara'nın Gazze'deki insani yardım, arabuluculuk ve yeniden inşa süreçlerindeki uygulama kapasitesi, bölgedeki en görünür diplomatik nüfuz alanlarından birini oluşturuyor. 2- Suriye Sahasındaki Etki: Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki sınır yönetimi, güvenlik yapılandırması ve altyapı projeleri, bölgenin gelecekteki ekonomik ve siyasi mimarisini doğrudan belirliyor.

#3
Foto - İsrail’den dünyayı sallayacak itiraf! Türkiye’nin 8 kritik hamlesi Tel Aviv’i tir tir titretti

3- Lübnan'daki Esnek Diplomasi: Lübnan'da değişen iç dengeler sürecinde Türkiye'nin diplomatik ve ekonomik kanallar üzerinden görünürlüğünü artırması, çok aktörlü yeni düzenin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor. 4- Doğu Akdeniz ve Mavi Vatan: Türkiye'nin "Mavi Vatan" doktrini ekseninde yürüttüğü deniz yetki alanı politikaları, Doğu Akdeniz'deki enerji denkleminin merkezinde yer alıyor.

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Foto - İsrail’den dünyayı sallayacak itiraf! Türkiye’nin 8 kritik hamlesi Tel Aviv’i tir tir titretti

5- Yüksek Teknolojili Savunma Sanayii: Çok katmanlı hava savunma sistemi "Çelik Kubbe" ve uzun menzilli füze programları, Türkiye'nin bölgesel caydırıcılığını üst teknoloji seviyesine taşıyor. 6- ve Hukuki Hamleler: Ankara'nın İsrail'e yönelik ticari kısıtlamaları ve uluslararası platformlarda yürüttüğü hukuk temelli diplomatik girişimler, baskı unsuru olarak stratejik ağırlık kazanıyor. 7- Sınır Güvenliği Hassasiyeti: Sınır hatlarındaki gelişmelere karşı gösterilen yüksek askeri hassasiyet, Türkiye'nin bölgesel güvenlik mimarisindeki merkezi rolünü pekiştiriyor.

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Foto - İsrail’den dünyayı sallayacak itiraf! Türkiye’nin 8 kritik hamlesi Tel Aviv’i tir tir titretti

8- Washington ile İlişkiler: ABD yönetiminin Ankara ile kurduğu doğrudan ve yapıcı diyalog zemini, Tel Aviv'de diplomatik yalnızlaşma endişelerini tetikleyen bir diğer unsur olarak yorumlanıyor. Analizin sonuç bölümünde, iki ülke arasında mevcut gerilimlerin kısa vadede sıcak ve doğrudan bir askeri çatışmaya yol açmasının beklenmediği vurgulandı. Sürecin daha ziyade; Gazze'den Suriye'ye, Doğu Akdeniz'den Kafkasya'ya uzanan geniş bir coğrafi hatta ittifaklar, enerji koridorları, ticaret ambargoları ve güvenlik mimarisi üzerinden yürütülecek uzun vadeli bir "soğuk savaş" ve nüfuz rekabeti şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

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