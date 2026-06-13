İsrail’den dünyayı sallayacak itiraf! Türkiye’nin 8 kritik hamlesi Tel Aviv’i tir tir titretti
İsrail merkezli i24 kanalında stratejik analist Eitan Lasri imzasıyla yayımlanan "Yeni Soğuk Savaş" başlıklı analizde, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'de şekillenen yeni jeopolitik dengeler mercek altına alındı. Analizde, bölgedeki güç boşluklarını hızlı ve çok boyutlu reaksiyonlarla dolduran Türkiye'nin, taktiksel bir aktör olmaktan çıkıp bölgesel gündemi şekillendiren bir stratejik merkez haline geldiği iddia edildi.