İsrail’den dünyayı sallayacak itiraf! Türkiye’nin 8 kritik hamlesi Tel Aviv’i tir tir titretti

8- Washington ile İlişkiler: ABD yönetiminin Ankara ile kurduğu doğrudan ve yapıcı diyalog zemini, Tel Aviv'de diplomatik yalnızlaşma endişelerini tetikleyen bir diğer unsur olarak yorumlanıyor. Analizin sonuç bölümünde, iki ülke arasında mevcut gerilimlerin kısa vadede sıcak ve doğrudan bir askeri çatışmaya yol açmasının beklenmediği vurgulandı. Sürecin daha ziyade; Gazze'den Suriye'ye, Doğu Akdeniz'den Kafkasya'ya uzanan geniş bir coğrafi hatta ittifaklar, enerji koridorları, ticaret ambargoları ve güvenlik mimarisi üzerinden yürütülecek uzun vadeli bir "soğuk savaş" ve nüfuz rekabeti şeklinde seyredeceği öngörülüyor.