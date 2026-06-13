Bu illerde sıcaklıklar düşüyor, yağmur geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkenin büyük bölümünde etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle 31 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkenin büyük bölümünde etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle 31 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.
Son tahminlere göre Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimleri ile Gaziantep, Kilis ve Van'ın doğu ilçelerinde yağışlı hava etkili olacak.
Yağışların özellikle İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Edirne'nin güneyi, Çanakkale, Adana, Osmaniye, Çorum, Tokat ve Hatay'ın batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, Mersin, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman, Kırıkkale ve Osmaniye için sarı kodlu uyarıda bulundu.
Yetkililer, kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, Akdeniz'in güney kesimlerinde hortum riski ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.
Öte yandan rüzgarın Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Doğu Anadolu'nun batısında kuzey yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının batı bölgelerde 5 ila 7 derece düşeceği, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik yaşanmayacağı tahmin ediliyor.
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