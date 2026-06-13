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Tel Aviv'de Büyük Panik! İsrail'in Hayaline Türkiye Kilidi Bu illerde sıcaklıklar düşüyor, yağmur geliyor! Bin Yıllık Sır Teknolojiyle Çözüldü: Çamur Zarfı Kırmadan Okudular Küresel dev kötü haberi verdi! Altında büyük düşüş kapıda! Kafede Tartıştığı Kişiyi Silahla Vurup Kaçtı A Milli Futbol Takımı hazır! Dünya Kupası heyecanı başlıyor Şoförle muhabbet tarih olacak! Sürücüsüz taksiler yayılıyor Beşiktaşlı Larin Kanada'yı kurtardı! Tarihe geçti Hürmüz Boğazı'nda yeni gerilim! Patlama sesleri duyuldu
#1
Foto - Bu illerde sıcaklıklar düşüyor, yağmur geliyor!

Son tahminlere göre Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimleri ile Gaziantep, Kilis ve Van'ın doğu ilçelerinde yağışlı hava etkili olacak.

#2
Foto - Bu illerde sıcaklıklar düşüyor, yağmur geliyor!

Yağışların özellikle İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Edirne'nin güneyi, Çanakkale, Adana, Osmaniye, Çorum, Tokat ve Hatay'ın batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

#3
Foto - Bu illerde sıcaklıklar düşüyor, yağmur geliyor!

Meteoroloji; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, Mersin, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman, Kırıkkale ve Osmaniye için sarı kodlu uyarıda bulundu.

#4
Foto - Bu illerde sıcaklıklar düşüyor, yağmur geliyor!

Yetkililer, kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, Akdeniz'in güney kesimlerinde hortum riski ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

#5
Foto - Bu illerde sıcaklıklar düşüyor, yağmur geliyor!

Öte yandan rüzgarın Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Doğu Anadolu'nun batısında kuzey yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.

#6
Foto - Bu illerde sıcaklıklar düşüyor, yağmur geliyor!

Hava sıcaklıklarının batı bölgelerde 5 ila 7 derece düşeceği, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik yaşanmayacağı tahmin ediliyor.

#7
Foto - Bu illerde sıcaklıklar düşüyor, yağmur geliyor!

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