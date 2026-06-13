Türkiye’den göklerde ezber bozacak harekat konsepti: KAAN, KIZILELMA ve ANKA 3 güçlerini birleştirecek

Görgün, Türkiye'nin amacının, NATO'nun caydırıcılık ve savunma duruşuna daha etkin bir şekilde katkıda bulunmak ve aynı zamanda dost ve müttefik ülkelerle uzun vadeli ortaklıklar geliştirmek olduğunun altını çizdi. Türkiye'nin, geniş, olgun ve son derece yetenekli bir savunma sanayi ekosistemi geliştirdiğinin altını çizen Görgün, "Bugün, savunma sanayi yelpazesindeki hemen her önemli kategoriyi ulusal ve yerli yeteneklerimizle üretme, bakımını yapma ve sürdürme kapasitesine ve insan sermayesine sahibiz. Bu kapsamda deniz platformları, kara araçları, insanlı ve insansız hava sistemleri, elektronik savaş sistemleri, radar teknolojileri, hassas güdümlü mühimmat, füze sistemleri, hava savunma sistemleri, komuta ve kontrol çözümleri, siber güvenlik yetenekleri, simülasyon ve eğitim sistemleri ile bakım-modernizasyon hizmetleri yer almaktadır" diye konuştu.