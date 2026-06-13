Türkiye’den göklerde ezber bozacak harekat konsepti: KAAN, KIZILELMA ve ANKA 3 güçlerini birleştirecek
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, uluslararası savunma medyasına verdiği özel röportajda, Türkiye'nin savunma sanayisinde dışa bağımlı bir yapıdan küresel bir üretici ve ihracatçı konumuna yükseldiği devasa dönüşümü gözler önüne serdi. Geleceğin hava muharebe konseptlerini şekillendirecek olan milli muharip uçak KAAN, insansız savaş uçakları KIZILELMA ve ANKA-3 ile kısa pistli gemilere iniş-kalkış yapabilen Bayraktar TB3 platformlarının entegre bir mimari içinde birlikte çalışacağını müjdeledi. Türkiye'nin gelişmiş endüstriyel kapasitesi ve operasyonel olarak kanıtlanmış sistemleriyle NATO ve Avrupa savunmasının caydırıcılığına da çok büyük katkılar sunacağını belirten Görgün, yerli deniz havacılığı ve katmanlı hava savunma vizyonunun dünya genelinde yeni operasyonel olanaklar sunduğunun altını çizdi.