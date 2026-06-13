Amerikan devine Türk sillesi! Dünyanın en ölümcül 6 SİHA teknolojisi açıklandı, Türkiye listeye damga vurdu

Yapay zeka, hayalet (stealth) teknolojileri ve geniş mühimmat kapasiteleriyle donatılan yeni nesil sistemlerin mercek altına alındığı modern savaş arenasının en etkili 6 İHA/SİHA teknolojisi listesi açıklandı. Türkiye, dünya savaş literatürünü değiştiren ve en çok ülkeye ihraç edilen Bayraktar TB2/AKINCI ikilisinin yanı sıra, kısa pistli gemilerden kalkış yeteneğiyle ezber bozan jet motorlu insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA ile küresel listenin zirvesine ortak oldu. ABD yapımı ağır sıklet taarruz dronu MQ-9B SkyGuardian'ın maliyetine ve Rusya ile Çin'in devasa projelerine karşı Türkiye'nin sergilediği bu teknolojik gövde gösterisi, geleceğin hava muharebe konseptlerini Türk mühendislerinin şekillendirdiğini bir kez daha kanıtladı. İşte dünyanın en ölümcül 6 SİHA teknolojisi...