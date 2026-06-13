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Amerikan devine Türk sillesi! Dünyanın en ölümcül 6 SİHA teknolojisi açıklandı, Türkiye listeye damga vurdu
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Amerikan devine Türk sillesi! Dünyanın en ölümcül 6 SİHA teknolojisi açıklandı, Türkiye listeye damga vurdu

Yapay zeka, hayalet (stealth) teknolojileri ve geniş mühimmat kapasiteleriyle donatılan yeni nesil sistemlerin mercek altına alındığı modern savaş arenasının en etkili 6 İHA/SİHA teknolojisi listesi açıklandı. Türkiye, dünya savaş literatürünü değiştiren ve en çok ülkeye ihraç edilen Bayraktar TB2/AKINCI ikilisinin yanı sıra, kısa pistli gemilerden kalkış yeteneğiyle ezber bozan jet motorlu insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA ile küresel listenin zirvesine ortak oldu. ABD yapımı ağır sıklet taarruz dronu MQ-9B SkyGuardian'ın maliyetine ve Rusya ile Çin'in devasa projelerine karşı Türkiye'nin sergilediği bu teknolojik gövde gösterisi, geleceğin hava muharebe konseptlerini Türk mühendislerinin şekillendirdiğini bir kez daha kanıtladı. İşte dünyanın en ölümcül 6 SİHA teknolojisi...

#1
Foto - Amerikan devine Türk sillesi! Dünyanın en ölümcül 6 SİHA teknolojisi açıklandı, Türkiye listeye damga vurdu

6. MQ-28 Ghost Bat (Avustralya / ABD) Tamamen yapay zekâ odaklı geliştirilen bu sistem, insanlı savaş uçaklarının (F-35 gibi) yanında uçarak onları korumak, hedef tespit etmek veya düşman ateşini üzerine çekmek için tasarlanmıştır. Ön burun kısmı görev türüne göre dakikalar içinde değiştirilebilir (modüler yapı) ve sürü (swarm) halinde hareket etme yeteneğine sahiptir.

#2
Foto - Amerikan devine Türk sillesi! Dünyanın en ölümcül 6 SİHA teknolojisi açıklandı, Türkiye listeye damga vurdu

5. S-70 Okhotnik / Hunter (Rusya) "Uçan kanat" tasarımıyla radara yakalanmama (stealth) odaklı üretilmiştir. Rusya'nın 5. nesil savaş uçağı Su-57 ile "sadık kanat adamı" (Loyal Wingman) olarak entegre çalışmak üzere tasarlanmıştır. Gövde içi mühimmat yuvalarında tonlarca ağır bomba taşıyarak düşman hava savunma sistemlerini delme amacıyla kullanılır.

#3
Foto - Amerikan devine Türk sillesi! Dünyanın en ölümcül 6 SİHA teknolojisi açıklandı, Türkiye listeye damga vurdu

4. Bayraktar TB2 / AKINCI (Türkiye) Bayraktar TB2, dünyada en çok ülkeye ihraç edilen ve muharebe geçmişi en zengin SİHA'dır. Maliyet-etkinlik oranıyla dünya savaş literatürünü (özellikle Ukrayna ve Karabağ'da) yeniden yazdı. Onun daha büyük kardeşi olan AKINCI ise iki adet jet muadili turboprop motoruyla seyir füzesi (SOM) taşıyabilen, yapay zekâ radarlarına sahip devasa bir stratejik güçtür.

#4
Foto - Amerikan devine Türk sillesi! Dünyanın en ölümcül 6 SİHA teknolojisi açıklandı, Türkiye listeye damga vurdu

3. Wing Loong 3 (Çin) Çin'in en ağır ve uzun menzilli insansız hava aracıdır. 10.000 kilometreye ulaşan kıtalararası uçuş menzili ve tam 16 adet füze/güdümlü bomba taşıyabilen kanat istasyonları (hardpoint) ile adeta uçan bir cephaneliktir. Özellikle ABD ambargolarına takılan Orta Doğu ve Afrika ülkeleri için güçlü bir alternatif olarak küresel pazarda yerini almıştır.

#5
Foto - Amerikan devine Türk sillesi! Dünyanın en ölümcül 6 SİHA teknolojisi açıklandı, Türkiye listeye damga vurdu

2. Bayraktar KIZILELMA (Türkiye) Listedeki en radikal ve geleceğe dönük tasarımdır. Jet motorlu olan KIZILELMA, agresif manevra kabiliyeti, düşük radar kesit alanı (stealth/hayalet özellik) ve hava-hava füzeleri atabilme yeteneğiyle "insansız savaş uçağı" çağını başlattı. TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış yapabilmesi, küresel askeri stratejide dengeleri değiştiren en büyük unsur olarak kabul ediliyor.

#6
Foto - Amerikan devine Türk sillesi! Dünyanın en ölümcül 6 SİHA teknolojisi açıklandı, Türkiye listeye damga vurdu

1. MQ-9B SkyGuardian / Reaper (ABD) Dünyanın en gelişmiş ve "ağır siklet" taarruz dronudur. 2.000 kilogramın üzerinde mühimmat taşıma kapasitesine sahip olan yeni nesil MQ-9B, uydu haberleşmesi (SATCOM) ve otomatik kalkış-iniş özellikleriyle donatılmıştır. 40 saate kadar havada kalabilir ve lazer güdümlü Hellfire füzeleri taşır. Küresel standartlarda "altın ölçüt" kabul edilir ancak birim maliyeti oldukça yüksektir.

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