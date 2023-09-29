2023-09-29 14:35:26 Bilenler, bir damlasını bile dökmüyor! Haşlanmış mısırın suyu tam bir şifa deposu çıktı! Faydalarını duyunca küçük dilinizi yutacaksınız
Öğrenenler inanamadı! Bilenler bir damlasını bile dökmüyor! Haşlanmış mısırın suyu şifa deposu! Öyle şifalı ki... Enfeksiyondan, zayıflamaya kadar faydası var... Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan haşlanmış mısır, özellikle sokak lezzetleri arasında ayrıcalıklı bir yere sahip. Evde mısır haşladığınızda suyunu dökmeyin! Çünkü haşlanmış mısır suyunun bilinmeyen birçok faydası ortaya çıktı.