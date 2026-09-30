Bilal Erdoğan'dan Filistin'e açık destek:

75 bin insanın hayatı feda oldu arkadaşlar. İçinde 28 bini çocuktu. Masum çocuklar, 28 bin çocuk öldürüldüğü gibi bugün okullarına gidemiyorlar. Enkazların arasında oynamaya çalışıyorlar. Görüntüler hala canlı bir şekilde yayınlanıyor. Eğer biz bu konudaki hassasiyetimizi yitirirsek, eğer biz bu soykırımı unutursak kanımız kurusun.