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Bilal Erdoğan'dan Filistin'e açık destek:

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Bilal Erdoğan'dan Filistin'e açık destek:

Süper Lig ekibi Tümosan Konyaspor ile Filistin Milli Futbol Takımı, dostluk ve dayanışma maçında Konya'da karşı karşıya geldi.

#1
Foto - Bilal Erdoğan'dan Filistin'e açık destek:

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ve İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) iş birliğiyle düzenlenen "Konya'da Filistin Günü" etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen anlamlı karşılaşma öncesinde tribünler Türk ve Filistin bayraklarıyla donatıldı.

#2
Foto - Bilal Erdoğan'dan Filistin'e açık destek:

Süper Lig ekibi Tümosan Konyaspor ile Filistin Milli Takımı ile anlamı yüksek bir karşılaşmada karşı karşıya geliyor.

#3
Foto - Bilal Erdoğan'dan Filistin'e açık destek:

MEŞALELERLE STADYUMA GELDİLER Filistin Milli Takım kafilesi, stadyum yolunda taraftarların meşaleli karşılamasıyla karşılandı. Yoğun ilgi gören Filistin Milli Takımı, Konyalı taraftarların tezahüratları eşliğinde stadyuma girdi.

#4
Foto - Bilal Erdoğan'dan Filistin'e açık destek:

"AYNI TARAFTARIZ, AYNI TARAFTAYIZ" Konyaspor, Filistinli milli futbolcuların saha zemini kontrolü sırasında çekilen görüntülerini, "Evinize hoş geldiniz. Aynı taraftarız, aynı taraftayız" ifadeleriyle paylaştı.

#5
Foto - Bilal Erdoğan'dan Filistin'e açık destek:

Karşılaşma öncesinde tribünleri Filistin bayraklarıyla süsleyen kulüp, konuk ekibe yönelik anlamlı bir mesaj verdi.

#6
Foto - Bilal Erdoğan'dan Filistin'e açık destek:

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ile İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) iş birliğinde organize edilen Filistin Günü kapsamında Selçuklu Kongre Merkezi'nde 'Konya'da Filistin Günü' düzenlendi. Etkinliğe Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Konya Valisi İbrahim Akın, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, Filistin Gençlik ve Spor Yüksek Konseyi Başkanı Jibril Al Rajoub, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreterliği Gençlik ve Spor Departmanı Direktörü Dr. Boubakari Maiga, Maldivler Gençlerin Güçlendirilmesi, Spor ve Zindelik Bakanı Abdulla Rafiu, İslami Dayanışma Spor Birliği Genel Direktörü Nasser Ayman Majali ve AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı katıldı.

#7
Foto - Bilal Erdoğan'dan Filistin'e açık destek:

'ÇOCUKLAR ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İÇİN OKULLARINA GİDEMİYOR' Etkinliğe onur konuğu olarak katılan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan ise "Allah'ın izniyle Gazze'nin yeniden inşasını görmek için Filistin'in özgür bağımsız şekilde toprak bütünlüğü olacak şekilde kurulduğunu görmek için Kudüs'ün bütün İslam aleminin özgürce ibadet edebileceği, özgürlüğüne kavuştuğunu görebilmek için bir hayat feda etsek yeridir.

#8
Foto - Bilal Erdoğan'dan Filistin'e açık destek:

75 bin insanın hayatı feda oldu arkadaşlar. İçinde 28 bini çocuktu. Masum çocuklar, 28 bin çocuk öldürüldüğü gibi bugün okullarına gidemiyorlar. Enkazların arasında oynamaya çalışıyorlar. Görüntüler hala canlı bir şekilde yayınlanıyor. Eğer biz bu konudaki hassasiyetimizi yitirirsek, eğer biz bu soykırımı unutursak kanımız kurusun.

#9
Foto - Bilal Erdoğan'dan Filistin'e açık destek:

"Dolayısıyla Filistinlilerin Gazze'den Batı Yaka’dan çıkarılmaya çalışılmasına yönelik hiçbir öneriyi kabul etmiyoruz. Gazzeliler, Gazze'de yaşayacak, Batı Şerialılar, Batı Yaka’da yaşayacak.

#10
Foto - Bilal Erdoğan'dan Filistin'e açık destek:

Filistin, Filistinlilerinin toprağı olarak kalacak, üniversitelerini yerinde destekleyeceğiz, evlerinin yerinde yapılmasını sağlayacağız.

#11
Foto - Bilal Erdoğan'dan Filistin'e açık destek:

Kalkacaklar, kulağa hoş gelen öneriler sunacaklar. 'Filistinlileri, gençleri çıkaralım', 'Şurada üniversiteye alalım' diyecekler.

#12
Foto - Bilal Erdoğan'dan Filistin'e açık destek:

'Filistinli çocukları çıkaralım şurada okutalım' diyecekler, Filistinlileri alalım şurada kamplara koyalım diyecekler. Bunlar bunları asla kabul etmeyiz" dedi.

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