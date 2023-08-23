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Yaşam
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Bidon bidon alıyorlar! Bu maden suyu şişeden değil çeşmeden içiliyor

2023-08-23 11:47:17
Bidon bidon alıyorlar! Bu maden suyu şişeden değil çeşmeden içiliyor

Eskişehir’in Mihalgazi ilçesinde çeşmeden akan ve şifalı olduğu iddia edilen doğal maden suyunu tatmak isteyen vatandaşlar suya yoğun ilgi gösterirken, yanlarında getirdikleri bidonları doldurmayı da ihmal etmiyor.

#1
Foto - Bidon bidon alıyorlar! Bu maden suyu şişeden değil çeşmeden içiliyor

Eskişehir’in Mihalgazi ilçesinde yaklaşık 25 yıldır çeşmeden akan doğal maden suyu, şifa arayanların uğrak noktası oluyor. Her derde deva olarak bilinen şifalı suyu içmeye gelen vatandaşlar, 10 kilometre öteki dağdan gelen suyun tadına bakıp yanlarında getirdikleri şişeleri dolduruyor.

#2
Foto - Bidon bidon alıyorlar! Bu maden suyu şişeden değil çeşmeden içiliyor

Eskişehir’de yaşayan Abdullah Özkaya, şifalı su içmek için Mihalgazi ilçesine geldiklerini söyledi. Suyun birçok derde deva olduğunu, ailece içtiklerini dile getiren Özkaya, “Damadım için geldik, denemek için buradan su doldurduk.

#3
Foto - Bidon bidon alıyorlar! Bu maden suyu şişeden değil çeşmeden içiliyor

Şifalı su içmek için buradayız. Yaklaşık 20-25 senedir bu su burada akıyor, hakiki maden suyudur, doğaldır ve şişedekiler gibi değildir. Eskiden daha çok akıyordu, ilerideki dağdan, 10 kilometre öteden geliyor ama suyun şiddeti kesildi. Bu suyun şifalı olduğu biliniyor, şifalı olmasa içilmezdi herhalde, gördüğünüz gibi hem içiyoruz hem de 5-6 şişe doldurduk yanımızda götürüyoruz” dedi.

#4
Foto - Bidon bidon alıyorlar! Bu maden suyu şişeden değil çeşmeden içiliyor

Uzun yıllardır buradaki çeşmeye gelerek, şifalı sudan içtiğini dile getiren Hasan Kobal, yerli ve yabancı turistlerin de bu suyu içmeye geldiklerini söyledi. Mihalgazi’de bulunan suyun doğal, lezzetli ve şifalı olması sebebiyle vatandaşlar tarafından uğrak nokta haline geldiğini belirten Kobal, “Doğma büyüme Eskişehirliyiz, sık sık geliriz. Her şeyde olduğu gibi bu suyun da eski tadı bulunmuyor belki ama şifalı olmasıyla nam salıyor. Birçok insan geliyor, hatta eskiden burada çadırlarla kamp kuruyorlardı. Köyler boşalınca insanlar artık uğramaz oldu, bu aralar turistleri görmüyorum ama herhalde onlar da gelip dolduruyorlardır. İçilebilir maden suyu yazıyor zaten. Hangi hastalıklara şifa olduğunu tam olarak bilmiyorum ama birçok derde şifa olduğu söyleniyor. Buldukça içiyorum diyebilirim. Marketlerde satılan maden sularına hiç benzemez çünkü onlara işlem uygulanıyor, bu tamamen doğal” şeklinde konuştu.

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