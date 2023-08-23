Bidon bidon alıyorlar! Bu maden suyu şişeden değil çeşmeden içiliyor

Uzun yıllardır buradaki çeşmeye gelerek, şifalı sudan içtiğini dile getiren Hasan Kobal, yerli ve yabancı turistlerin de bu suyu içmeye geldiklerini söyledi. Mihalgazi’de bulunan suyun doğal, lezzetli ve şifalı olması sebebiyle vatandaşlar tarafından uğrak nokta haline geldiğini belirten Kobal, “Doğma büyüme Eskişehirliyiz, sık sık geliriz. Her şeyde olduğu gibi bu suyun da eski tadı bulunmuyor belki ama şifalı olmasıyla nam salıyor. Birçok insan geliyor, hatta eskiden burada çadırlarla kamp kuruyorlardı. Köyler boşalınca insanlar artık uğramaz oldu, bu aralar turistleri görmüyorum ama herhalde onlar da gelip dolduruyorlardır. İçilebilir maden suyu yazıyor zaten. Hangi hastalıklara şifa olduğunu tam olarak bilmiyorum ama birçok derde şifa olduğu söyleniyor. Buldukça içiyorum diyebilirim. Marketlerde satılan maden sularına hiç benzemez çünkü onlara işlem uygulanıyor, bu tamamen doğal” şeklinde konuştu.