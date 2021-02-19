Beyşehir Gölü'nden müthiş görüntüler

Karın oluşturduğu görüntüyü kaçırmak istemediği için göl kıyısına geldiğini belirten Varol, "Sabah yağan karı görünce 'hem böyle güzel havanın tadını çıkaralım hem de fotoğraf çekelim' dedik. Köprü önü kısmi de olsa buz tutmuş, buzun üstünü kar kaplamış. Burada balıkçıların gelmesini gözlüyoruz. Hayalimizdeki fotoğrafı çekebilmek için bekliyoruz. Hayalimizdeki kare, buz tutan gölün üstündeki karla balıkçıları da çekebilmek." ifadelerini kullandı.