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Beyşehir Gölü'nden müthiş görüntüler

2021-02-19 16:40:25
Beyşehir Gölü'nden müthiş görüntüler

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kıyı kesimleri buz tutan Beyşehir Gölü'ne yağan kar, güzel görüntüler ortaya çıkardı.

#1
Foto - İlçede kısa süreli yağan karın ardından fotoğraf tutkunları da soluğu göl kıyısında aldı.

İlçede kısa süreli yağan karın ardından fotoğraf tutkunları da soluğu göl kıyısında aldı.

#2
Foto - Fotoğrafçılar, özellikle tarihi Taşköprü'nün olduğu yerde kısmi buz tutan göl sularına yağan karın ortaya çıkardığı görüntüyü ölümsüzleştirebilmek için uğraş verdi.

Fotoğrafçılar, özellikle tarihi Taşköprü'nün olduğu yerde kısmi buz tutan göl sularına yağan karın ortaya çıkardığı görüntüyü ölümsüzleştirebilmek için uğraş verdi.

#3
Foto - Kar yağışının durmasıyla kıyıya gelen bazı balıkçılar da göle ağ sermek için kayıklarını sağa sola sallayarak buzları kırıp ava çıktı. Fotoğraf sanatçısı Mustafa Varol, AA muhabirine, güne sürpriz kar yağışı ile uyandıklarını söyledi.

Kar yağışının durmasıyla kıyıya gelen bazı balıkçılar da göle ağ sermek için kayıklarını sağa sola sallayarak buzları kırıp ava çıktı. Fotoğraf sanatçısı Mustafa Varol, AA muhabirine, güne sürpriz kar yağışı ile uyandıklarını söyledi.

#4
Foto - Karın oluşturduğu görüntüyü kaçırmak istemediği için göl kıyısına geldiğini belirten Varol,

Karın oluşturduğu görüntüyü kaçırmak istemediği için göl kıyısına geldiğini belirten Varol, "Sabah yağan karı görünce 'hem böyle güzel havanın tadını çıkaralım hem de fotoğraf çekelim' dedik. Köprü önü kısmi de olsa buz tutmuş, buzun üstünü kar kaplamış. Burada balıkçıların gelmesini gözlüyoruz. Hayalimizdeki fotoğrafı çekebilmek için bekliyoruz. Hayalimizdeki kare, buz tutan gölün üstündeki karla balıkçıları da çekebilmek." ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Öte yandan, martılar beyaz örtüyle kaplanan buz tabakası üzerine vatandaşlarca atılan ekmekleri kapabilmek için birbiriyle yarıştı.

Öte yandan, martılar beyaz örtüyle kaplanan buz tabakası üzerine vatandaşlarca atılan ekmekleri kapabilmek için birbiriyle yarıştı.

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