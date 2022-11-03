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Sağlık
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Beyin aktivitesini güçlendiren bitkiler

2022-11-03 20:12:31
Beyin aktivitesini güçlendiren bitkiler

Beyninizin en üst düzeyde çalışması ve beyin fonksiyonlarının güçlenmesi için bu 10 bitkiyi mutlaka tüketin.

#1
Foto - Beyin aktivitesini güçlendiren bitkiler

Yeni şeyler öğrenmek istiyor ama konsantre olmakta zorlanıyor musunuz? Yeni bir dersin notlarına odaklanmadığınız için sınavlara gerektiği gibi hazırlanamadığınızı mı düşünüyorsunuz?

#2
Foto - Beyin aktivitesini güçlendiren bitkiler

Beyin performansını artırmanın birkaç yolu vardır. Ne yediğiniz ve yeterince egzersiz yapıp yapmadığınız çok önemlidir. Bunlar haricinde beyni uyarıcı etkisi olan doğal bitkileri de kullanabilirsiniz.

#3
Foto - Beyin aktivitesini güçlendiren bitkiler

Tabii ki, tüm insanların aynı olmadığı, bu nedenle bu şifalı bitkilerin tüm insanlar üzerinde aynı etkiye sahip olmadığı, dolayısıyla hiçbiri genel olarak her derde deva olmadığı unutulmamalıdır.

#4
Foto - Beyin aktivitesini güçlendiren bitkiler

Bitkiler çoğu durumda diyet sırasında daha bilinçli kullanılır. Ancak çok az insan, tüketiminin zihinsel sağlığı da iyileştirdiğini biliyor. İşte beyin güçlendirici 10 bitki.

#5
Foto - Beyin aktivitesini güçlendiren bitkiler

-1. Biberiye- Biberiye, antioksidan ve iltihap önleyici etkileriyle serbest radikallerle ve serbest radikallerin beyinde oluşturduğu hasarla savaşır. İçindeki karnosik asit, felç gibi sinir sistemi hastalıklarına karşı özellikle etkili koruma sağlar. Kan dolaşımını iyileştirir ve böylece beyin güçlenir.

#6
Foto - Beyin aktivitesini güçlendiren bitkiler

-2. Karanfil- Bu güzel kokulu baharat, zihinsel uyarıcı görevi görür ve antioksidan içeriği sayesinde oksidatif stresi azaltır. Ayrıca toksinlerin atılmasına ve hücre sağlığının geliştirilmesine yardımcı olan fenoller içerir. Yağı aromaterapi için de kullanılabilir çünkü beyin fonksiyonlarını canlandırır, konsantre olma yeteneğini geliştirir ve ayrıca hafıza ve öğrenme ile ilgili sorunları tersine çevirebilir.

#7
Foto - Beyin aktivitesini güçlendiren bitkiler

-3. Zerdeçal- İçinde kurkumin adı verilen bileşik, Alzheimer hastalığının gelişiminde rol oynayan beyin plaklarını parçalar. Ayrıca mükemmel bir iltihap önleyici, hafıza geliştirici ve antidepresan etkiye sahiptir. Turmeron adı verilen bileşiği, yeni sinirlerin oluşumunu uyarır ve beynin yenilenme süreçlerini destekler.

#8
Foto - Beyin aktivitesini güçlendiren bitkiler

-4. Fesleğen- Fesleğen esansiyel yağı kafur, öjenol, nerol ve ayrıca birkaç terpen ve flavonoid içerir. Adaptojenik bir bitki olduğu için vücudun strese daha iyi tepki vermesine yardımcı olur, aynı zamanda stresten kurtulmayı da destekler. Fesleğen yağı hafızayı ve konsantrasyonu geliştirmek için aromaterapide de kullanılır.

#9
Foto - Beyin aktivitesini güçlendiren bitkiler

-5. Kekik- Kekikte bulunan uçucu yağlar beyindeki omega 3 yağ asitlerinin seviyesini arttırdığı için beyin sağlığının mükemmel bir destekçisidir. Bu önemlidir çünkü omega 3 beyni yaşlılıkta bilişsel gerilemeden korur, öğrenme becerilerini ve hafızayı geliştirir ve beyin hücrelerinin düzgün işleyişini ve gelişimini destekler. Kekik ayrıca beynin antioksidan kapasitesini artıran flavonoidler içerir.

#10
Foto - Beyin aktivitesini güçlendiren bitkiler

-6. Kaplan otu- Kaplan otu çorbaları, salataları ve içecekleri baharatlamak için kullanılabilir. Düzenli tüketimi bilişsel yeteneği arttırır, dolaşımı iyileştirir, böylece beyne oksijenin daha sağlıklı gelmesini sağlar. Yüksek antioksidan içeriği sinir yollarını uyarır, serebral damarlardaki birikintileri giderir, böylece demans gelişimini yavaşlatır.

#11
Foto - Beyin aktivitesini güçlendiren bitkiler

-7. Nane- Yüksek antioksidan içeriği sayesinde serbest radikalleri son derece etkili bir şekilde etkisi hale getirir. Aynı zamanda zihinsel sağlığı iyileştirir ve ruh halini düzenler. Kaygıyı azaltabilir ve ayrıca öğrenme ve konsantrasyon becerilerini geliştirebilir. Esansiyel yağı, stresi azaltmak ve sinirleri sakinleştirmek için aromaterapide de kullanılır.

#12
Foto - Beyin aktivitesini güçlendiren bitkiler

-8. Biber- Sadece karabiber değil, tüm biber türleri beyindeki beta endorfin sayısını artıran ve bilişsel işlevi artıran, ruh halini iyileştiren ve sakinleştirici bir etkiye sahip olan baharatlı bir madde olan piperin içerir.

#13
Foto - Beyin aktivitesini güçlendiren bitkiler

-9. Adaçayı- Beyin fonksiyonlarını mükemmel bir şekilde geliştirir ve hafızayı geliştirir. Beyindeki serbest radikallerin zararlı faaliyetlerini engelleyen karnosik asit içerir. Ayrıca otizm dahil çeşitli nörolojik hastalıkları tedavi etmek için kullanılan yaşlanma karşıtı antioksidan glutatyonun üretimini de uyarır. Adaçayı bilişsel işlevleri iyileştirdiği kanıtlanmış terpenoidler içerir. Yüksek tansiyona sahipseniz, tansiyonu yükseltici etkisi olduğu için sadece ölçülü olarak tüketin.

#14
Foto - Beyin aktivitesini güçlendiren bitkiler

-10. Tarçın- Tarçın, vücutta beyin fonksiyonu üzerinde olumlu etkisi olan sodyum benzoata parçalanır. Düzenli olarak tüketilirse yaşa bağlı birçok sinir sistemi problemini tedavi edebilir. Kokusu bile bilişsel işlevi geliştirir.

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