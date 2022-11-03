Beyin aktivitesini güçlendiren bitkiler

-2. Karanfil- Bu güzel kokulu baharat, zihinsel uyarıcı görevi görür ve antioksidan içeriği sayesinde oksidatif stresi azaltır. Ayrıca toksinlerin atılmasına ve hücre sağlığının geliştirilmesine yardımcı olan fenoller içerir. Yağı aromaterapi için de kullanılabilir çünkü beyin fonksiyonlarını canlandırır, konsantre olma yeteneğini geliştirir ve ayrıca hafıza ve öğrenme ile ilgili sorunları tersine çevirebilir.