2023-11-17 22:45:16 Beyin sağlığını koruyor, unutkanlığa birebir iyi geliyor! Uzmanı açıklaması: Hafızayı çelik gibi yapıyor
Uzman isim tarafından açıklanan yeni bilgiler demans hastalığı ve unutkanlık için bu besinleri yememiz gerektiğini gündeme getirdi. Günümüzdeki gençlerde de görülen unutkanlık artık hayatımızın bir parçası haline gelirken en sık duyduğumuz ya da söylediğimiz şey haline gelen ‘tamamen aklımdan çıkmış, unutmuşum’ cümlesini bir daha tekrarlamak istemiyorsak bu besinleri mutlaka tüketmeliyiz.