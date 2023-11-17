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Sağlık
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Beyin sağlığını koruyor, unutkanlığa birebir iyi geliyor! Uzmanı açıklaması: Hafızayı çelik gibi yapıyor

2023-11-17 22:45:16
Beyin sağlığını koruyor, unutkanlığa birebir iyi geliyor! Uzmanı açıklaması: Hafızayı çelik gibi yapıyor

Uzman isim tarafından açıklanan yeni bilgiler demans hastalığı ve unutkanlık için bu besinleri yememiz gerektiğini gündeme getirdi. Günümüzdeki gençlerde de görülen unutkanlık artık hayatımızın bir parçası haline gelirken en sık duyduğumuz ya da söylediğimiz şey haline gelen ‘tamamen aklımdan çıkmış, unutmuşum’ cümlesini bir daha tekrarlamak istemiyorsak bu besinleri mutlaka tüketmeliyiz.

#1
Foto - Beyin sağlığını koruyor, unutkanlığa birebir iyi geliyor! Uzmanı açıklaması: Hafızayı çelik gibi yapıyor

Kimi zaman bizi oldukça zor durumda bırakabilen unutkanlığın önüne geçmek için atılması en önemli adımlarından biri ise; doğru bir beslenme alışkanlığı edinmek! “Elbette zihni keskin hale getiren sihirli bir hap veya müthiş bir besin yok.

#2
Foto - Beyin sağlığını koruyor, unutkanlığa birebir iyi geliyor! Uzmanı açıklaması: Hafızayı çelik gibi yapıyor

Güçlü bir hafıza için dikkat edilmesi gereken en önemli olan nokta, sağlıklı bir beslenme modelini uygulamaktır” diyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz sözlerine şöyle devam etti: “Bu beslenme modeli, sebze, meyve içermeli. Sağlıklı yağ kaynağı olarak zeytinyağı ve ceviz, badem ile fındık gibi yağlı tohumlardan oluşmalı. Protein kaynağı yumurta, omega 3 içeriğine sahip olan yağlı balıklar ve bitkisel protein içeren kuru baklagillerden oluşmalı. Yapılan çalışmalar sonucunda; diğer beslenme modelleriyle kıyaslandığında, bu tip beslenme modelinin zihinsel fonksiyonları güçlendirmesinin yanı sıra kalp ve kan damarlarını da koruduğu tespit edildi.” Peki güçlü bir hafızaya sahip olmak için hangi besinleri sofradan eksik etmemek gerekiyor?

#3
Foto - Beyin sağlığını koruyor, unutkanlığa birebir iyi geliyor! Uzmanı açıklaması: Hafızayı çelik gibi yapıyor

Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz beyin fonksiyonlarını destekleyen besinleri anlattı, önemli öneriler ve uyarılarda bulundu.

#4
Foto - Beyin sağlığını koruyor, unutkanlığa birebir iyi geliyor! Uzmanı açıklaması: Hafızayı çelik gibi yapıyor

Yağlı Balık! Somon, hamsi, sardalya ve deniz levreği gibi yağlı balıklar, sağlıklı doymamış yağ olan omega 3 kaynaklarından oldukça zenginler. Yapılan çalışmalarda; Alzheimer hastalarında beyin kümelerine hasar veren beta-amyloid adlı protein, omega 3 ile beslenen kişilerin kan düzeylerinde düşük olarak saptanmış. Omega 3 içeriği yüksek olan balık, aynı zamanda beynin gri bölgesinde bulunan ve beyin hücre zarları için hayati önem taşıyan DHA kaynağı. Omega 3 yağ asitleri özellikle DHA’nın beyin hücreleri arasındaki iletişimi artırıyor. Bu özelliği sayesinde unutkanlık, bunama ve diğer nörolojik sorun ile hastalıklara karşı koruyucu olabiliyor ve hafızayı güçlendiriyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz unutkanlığa karşı haftada en az 2 kez balık tüketmemiz gerektiğini belirterek, “Ancak balığın düşük civa içeriğine sahip olmasına dikkat edin. Köpek balığı, kral uskumru, turna balığı, kılıç balığı, ton balığı gibi büyük ve yaşlı balıklar daha fazla civa içerebiliyor.”

#5
Foto - Beyin sağlığını koruyor, unutkanlığa birebir iyi geliyor! Uzmanı açıklaması: Hafızayı çelik gibi yapıyor

Kabak çekirdeği, Nar.... Ceviz! Kuruyemişler iyi bir protein ve sağlıklı yağ kaynakları arasında yer alıyor. Bunların arasında,cevizin hafızayı güçlendirmede çok etkili olduğu belirtiliyor. 2015 yılında UCLA’da (University of California, Los Angeles) yapılan bir çalışmada; yeterli ve dengeli ceviz tüketiminin; öğrenmek, hatırlamak, uyarıları almak, iletişim kurmak, duyguları düzenlemek ve karar vermek gibi durumlarda başarıyı saptayan bilişsel testin başarısını arttırdığı belirlenmiş. Ceviz aynı zamanda E vitamini, diğer bir ifadeyle alfa-tokoferol içeriyor. E vitamini düşük olan kişilerde düşük bir hafıza performansı tespit edilmiş. Dolayısıyla günde 3 tam ceviz tüketmeye özen gösteri

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