Beyazıt Meydanı'nda hatalı taş döşemesi! CHP'li İBB'ye tepki

Bölgede esnaflık yapan Osman Dursun, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2019 yılında Beyazıt Meydanı'na geldiğini, projeyi anlattığını, bunun en fazla 6 ay süreceğini söylediğini belirtti. İnşaatın 2020 yılının Ağustos ayında başlayabildiğini anlatan Dursun, "Ekim, kasım ayı gibi bizim sokağımızı yaptılar. Bizim sokağımız bataklık halde kaldı. Çamur içerisinde geziyorduk, günde iki kere kıyafet değiştiriyorduk. Meydan da yaklaşık bir senedir böyle. Taşlar zaten sıkıntılı. Buraya çok değişik bir taş getirdiler, engelliler geçemiyor. Gelip dönüyorlar. Engelliler burada zıplaya zıplaya gidiyor. Çok sıkıntılı bir taş yaptılar, uzun sürdü. Bir de 6 ay dediler, 1 seneyi geçti." dedi. Düzenlemeden dolayı işlerinin azaldığını ifade eden Dursun, "İşi de geçtim, gerçekten burayı dünyanın her tarafından görmeye geliyorlar ama rezil bir durumla karşılaşıyorlar. Ülke için de kötü bir şey. Turistler için gerçekten kötü bir şey." diye konuştu. Taşlardan dolayı şikayet olduğu için tıraşlama işlemi yapıldığını düşündüğünü, üniversitenin önündeki tıraşlama işleminin dükkanlarının önüne gelmesi durumunda ürünlerinin kirleneceğini dile getiren Dursun, çevre düzenlemesinde ağaçlandırma yapılmaması ve havuz bulunmamasını da eleştirdi.