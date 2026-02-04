  • İSTANBUL
Beyaz Saray fena karıştı! Trump’ın şirketine ‘ajan şeyh’ ortak oldu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Beyaz Saray fena karıştı! Trump’ın şirketine ‘ajan şeyh’ ortak oldu

ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve başlamasına sayılı günler kala, BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan’ın Trump ailesine ait kripto para girişiminin yüzde 49 hissesini satın aldığı ortaya çıktı. 500 milyon dolarlık bu gizli ortaklık, ABD tarihinde görevdeki bir başkanın şirketine yabancı bir devlet yetkilisinin doğrudan pay sahibi olması bakımından büyük bir etik tartışma başlattı. Anlaşmanın ardından BAE’ye ileri seviye yapay zeka çipi sağlanmasına yönelik kısıtlamaların gevşetilmesi, "çıkar çatışması" iddialarını ayyuka çıkardı.

#1
Foto - Beyaz Saray fena karıştı! Trump’ın şirketine ‘ajan şeyh’ ortak oldu

ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve başlamasına dört gün kala, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan’ın desteklediği bir yatırım yapısı, Trump ailesiyle kapalı bir anlaşma imzaladı. The Wall Street Journal’ın şirket belgeleri ve sürece yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, bu anlaşma kapsamında yeni kurulan kripto para girişimi World Liberty Financial’ın yüzde 49 hissesi 500 milyon dolar karşılığında satın alındı. Daha önce kamuoyuna yansımayan anlaşma, Donald Trump’ın oğlu Eric Trump tarafından imzalandı. Belgelerde, en az 31 milyon doların da kısa süre önce ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilcisi olarak atanan World Liberty Financial kurucu ortağı Steve Witkoff’un ailesine bağlı şirketlere yönlendirildiği yer aldı.

#2
Foto - Beyaz Saray fena karıştı! Trump’ın şirketine ‘ajan şeyh’ ortak oldu

Yatırımın, Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan tarafından desteklendiği aktarıldı. Anlaşma, göreve başlayacak bir ABD başkanının şirketinde yabancı bir hükümet yetkilisinin doğrudan pay sahibi olması bakımından Amerikan siyasi tarihinde daha önce benzeri görülmeyen bir tablo ortaya koydu. Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan’ın kardeşi. Aynı zamanda ülkenin ulusal güvenlik danışmanı ve petrol gelirleriyle büyüyen en büyük devlet yatırım fonlarının yöneticisi konumunda bulunuyor. Yapay zeka, enerji, gözetim teknolojileri ve finans alanlarını kapsayan 1,3 trilyon doları aşan bir yatırım ağını kontrol ediyor.

#3
Foto - Beyaz Saray fena karıştı! Trump’ın şirketine ‘ajan şeyh’ ortak oldu

Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan, ABD’nin sıkı denetim altında tuttuğu ileri seviye yapay zeka çiplerine erişim için uzun süredir temaslarda bulunuyordu. Biden yönetimi döneminde bu talepler, teknolojinin Çin’e aktarılabileceği endişesiyle büyük ölçüde sınırlandırıldı. Söz konusu süreçte özellikle Şeyh Tahnoun’un kontrolündeki yapay zeka şirketi G42, Huawei ve bazı Çinli teknoloji şirketleriyle ilişkileri nedeniyle Washington’da yakından izlenen firmalar arasında yer aldı. G42, 2023 sonunda Çin ile bağlarını kestiğini duyurdu. Donald Trump’ın yeniden seçilmesinin ardından Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan, Trump, Steve Witkoff ve üst düzey ABD yetkilileriyle art arda görüşmeler gerçekleştirdi. Mart ayında Beyaz Saray’ı ziyaret eden Şeyh Tahnoun, yapay zeka ve teknoloji alanlarında ABD ile iş birliğine açık olduğunu ifade etti. Bu görüşmeden iki ay sonra ABD yönetimi, Birleşik Arap Emirlikleri’ne yılda yaklaşık 500 bin adet ileri seviye yapay zeka çipi sağlanmasını öngören bir çerçeve üzerinde çalışmaya başladı. Şeyh Tahnoun’un desteklediği Aryam Investment 1 adlı şirket tarafından yapılan ilk 250 milyon dolarlık ödemenin 187 milyon doları Trump ailesine ait DT Marks DEFI LLC ve DT Marks SC LLC şirketlerine aktarıldı.

#4
Foto - Beyaz Saray fena karıştı! Trump’ın şirketine ‘ajan şeyh’ ortak oldu

Aynı ödeme planında 31 milyon dolar Steve Witkoff’un ailesiyle bağlantılı şirketlere, 31 milyon dolar da World Liberty Financial kurucuları Zak Folkman ve Chase Herro ile ilişkili yapılara yönlendirildi. İkinci 250 milyon dolarlık ödemenin dağılımına ilişkin belgelerde net bir bilgi yer almadı. Anlaşma ile Aryam Investment 1, World Liberty Financial’ın en büyük hissedarı haline geldi. Aynı anlaşma kapsamında Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan’ın G42’de de görev yapan iki üst düzey yöneticisi, World Liberty Financial yönetim kuruluna dahil edildi. World Liberty Financial yönetim kurulunda Eric Trump ve Steve Witkoff’un oğlu Zach Witkoff da yer aldı. ABD ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında yapay zeka çiplerine ilişkin anlaşma açıklanmadan kısa süre önce, World Liberty Financial CEO’su Zach Witkoff, Şeyh Tahnoun’un liderliğindeki yatırım şirketi MGX’in, kripto para borsası Binance’e 2 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu.

#5
Foto - Beyaz Saray fena karıştı! Trump’ın şirketine ‘ajan şeyh’ ortak oldu

Yatırımda World Liberty Financial’ın çıkardığı stabilcoin kullanıldı. MGX ve World Liberty Financial yönetim kadrolarında aynı isimlerin yer aldığı bilgisi paylaşılmadı. World Liberty Financial’ın internet sitesinde yer alan bilgilerde Trump ailesinin şirketteki payının yüzde 75’ten yüzde 38’e gerilediği görüldü. Şirket, yeni hissedarın kimliğine ilişkin kamuoyuna bir açıklama yapmadı.

