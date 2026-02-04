Beyaz Saray fena karıştı! Trump’ın şirketine ‘ajan şeyh’ ortak oldu
ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve başlamasına sayılı günler kala, BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan’ın Trump ailesine ait kripto para girişiminin yüzde 49 hissesini satın aldığı ortaya çıktı. 500 milyon dolarlık bu gizli ortaklık, ABD tarihinde görevdeki bir başkanın şirketine yabancı bir devlet yetkilisinin doğrudan pay sahibi olması bakımından büyük bir etik tartışma başlattı. Anlaşmanın ardından BAE’ye ileri seviye yapay zeka çipi sağlanmasına yönelik kısıtlamaların gevşetilmesi, "çıkar çatışması" iddialarını ayyuka çıkardı.