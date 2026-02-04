Beyaz Saray fena karıştı! Trump’ın şirketine ‘ajan şeyh’ ortak oldu

Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan, ABD’nin sıkı denetim altında tuttuğu ileri seviye yapay zeka çiplerine erişim için uzun süredir temaslarda bulunuyordu. Biden yönetimi döneminde bu talepler, teknolojinin Çin’e aktarılabileceği endişesiyle büyük ölçüde sınırlandırıldı. Söz konusu süreçte özellikle Şeyh Tahnoun’un kontrolündeki yapay zeka şirketi G42, Huawei ve bazı Çinli teknoloji şirketleriyle ilişkileri nedeniyle Washington’da yakından izlenen firmalar arasında yer aldı. G42, 2023 sonunda Çin ile bağlarını kestiğini duyurdu. Donald Trump’ın yeniden seçilmesinin ardından Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan, Trump, Steve Witkoff ve üst düzey ABD yetkilileriyle art arda görüşmeler gerçekleştirdi. Mart ayında Beyaz Saray’ı ziyaret eden Şeyh Tahnoun, yapay zeka ve teknoloji alanlarında ABD ile iş birliğine açık olduğunu ifade etti. Bu görüşmeden iki ay sonra ABD yönetimi, Birleşik Arap Emirlikleri’ne yılda yaklaşık 500 bin adet ileri seviye yapay zeka çipi sağlanmasını öngören bir çerçeve üzerinde çalışmaya başladı. Şeyh Tahnoun’un desteklediği Aryam Investment 1 adlı şirket tarafından yapılan ilk 250 milyon dolarlık ödemenin 187 milyon doları Trump ailesine ait DT Marks DEFI LLC ve DT Marks SC LLC şirketlerine aktarıldı.