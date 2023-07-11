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Beyaz altın pazara indi... İşte fiyatı!

2023-07-11 19:59:24
Beyaz altın pazara indi... İşte fiyatı!

Dünyaca ünlü Taşköprü Sarımsağı, pazarlarda satışa sunulmaya başladı.

#1
Foto - Beyaz altın pazara indi... İşte fiyatı!

Avrupa Birliği (AB) tarafından tescil edilen dünyaca ünlü Taşköprü Sarımsağı, Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde pazarda satışa sunuldu. Taşköprü sarımsağı, 20 ila 45 TL arasında alıcı buluyor.

#2
Foto - Beyaz altın pazara indi... İşte fiyatı!

Bölge halkının "beyaz altın" olarak nitelendirdiği, Avrupa Birliğinin yanı sıra Türkiye’de de coğrafi işaret ile tescillenen Taşköprü sarımsağı, hasadının başlamasıyla birlikte ilk kez pazarda satışa sunuldu.

#3
Foto - Beyaz altın pazara indi... İşte fiyatı!

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde kurulan pazarda satışa çıkan Taşköprü sarımsağı, 20 ila 45 TL arasındaki kilogram fiyatı ile alıcı buldu. 23 bin dekar alanda ekimi yapılan Taşköprü sarımsağında 25 bin ton dekolte bekleniyor.

#4
Foto - Beyaz altın pazara indi... İşte fiyatı!

Ziraat mühendisi olarak sarımsak üreticiliği yapan Hüseyin Can Alay, “2023 yılı sarımsak dönemi başladı. Üretici umutlu. Sarımsaklar 20 ile 45 TL arasında değişkenlik gösteriyor. Dünyanın en ünlü sarımsağı Taşköprü’de üretiliyor” dedi.

#5
Foto - Beyaz altın pazara indi... İşte fiyatı!

Taşköprü ilçesinde sarımsak üreticiliği yapan Nail Geyik ise, “Bu sarımsak Taşköprü Sarımsağı. Dünyanın en değerli ve dayanaklı sarımsağı. Diğer sarımsaklardan ayıran özelliği içerisinde bulunan aroması. Taşköprü Sarımsağını bu denli dayanaklı kılan ise toprağımızda bulunan selenyum minarelidir” şeklinde konuştu.

#6
Foto - Beyaz altın pazara indi... İşte fiyatı!

#7
Foto - Beyaz altın pazara indi... İşte fiyatı!

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