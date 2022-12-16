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Beslemeyin! Asın bu şerefsizleri

2022-12-16 15:37:26
Beslemeyin! Asın bu şerefsizleri

Edinilen bilgiye göre, Bursa'ya başka şehirlerden geldikleri tahmin edilen bir grubun yasa dışı yollardan silah satışı yaptıkları ihbarını alan Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, şüpheli şahısları takibe aldı. 3 aylık teknik takip neticesinde çete üyelerinin çocuklara da kuryelik yaptırıp bir noktadan bir başka noktaya silah taşıttıklarını belirleyen polis ekipleri, çocukları takip ederek çetenin gerçek üyelerine ulaştı.

#1
Foto - Beslemeyin! Asın bu şerefsizleri

Yıldırım ilçesinde şeftali tarlalarının arasına gizlenen çete üyeleri sevkiyata hazırlandıkları sırada düğmeye basan KOM polisi, önce kuryelik yapan E.Ö. (15) ve M.B. (17) isimli iki çocuğu gözaltına aldı. Çocukların taşıdığı kutuda 25 adet montajı yapılmış kuru sıkıdan bozma görünümlü ancak yeni imal edilmiş silah ele geçirildi.

#2
Foto - Beslemeyin! Asın bu şerefsizleri

Çocuklarla buluşmaya hazırlanan çete üyeleri M.A. (23), H.Ö. (26), M.F.S.(23) de polis tarafından tarlada kıskıvrak yakalandı. Sevkiyata hazırlandıkları belirtilen şüpheli şahıslar polis ekiplerini karşısında görünce tarlaya kaçtılar ancak çok geçmeden hepsi tek tek yakalandı.

#3
Foto - Beslemeyin! Asın bu şerefsizleri

Öte yandan, çetenin Nilüfer ilçesinde atölye olarak kullandığı bağ evine de baskın yapan polis, burada da 35 adet montajı tamamlanmış silah ile 66 adet şarjör, 87 adet namlu, 84 adet fişek yatağı, 5 adet fişek ele geçirdi.

#4
Foto - Beslemeyin! Asın bu şerefsizleri

Emniyetteki sorgusu tamamlanan şüphelilerden yaşı büyük 3'ü polis ekiplerince adliyeye sevk edilirken, 2 çocuğun ise sorgusunun çocuk şube tarafından yapıldığı belirtildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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