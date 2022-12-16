2022-12-16 15:37:26 Beslemeyin! Asın bu şerefsizleri
Edinilen bilgiye göre, Bursa'ya başka şehirlerden geldikleri tahmin edilen bir grubun yasa dışı yollardan silah satışı yaptıkları ihbarını alan Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, şüpheli şahısları takibe aldı. 3 aylık teknik takip neticesinde çete üyelerinin çocuklara da kuryelik yaptırıp bir noktadan bir başka noktaya silah taşıttıklarını belirleyen polis ekipleri, çocukları takip ederek çetenin gerçek üyelerine ulaştı.