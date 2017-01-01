Besin değerleri en yüksek yiyecekler

Besinlerin ham maddesi üzerine inceleme yapan uzmanlar, vücudumuzun ihtiyacı olan ve besin değeri yüksek yiyecekleri açıkladı. İşteşaşıracağınız o besinler...
Sağlıklı ve uzun bir yaşam için insan vücudu bazı besinlere ihtiyaç duyar. Bu besinler vücudumuzdaki sinir, sindirim, solunum, iskelet ve boşaltım gibi sistemlerin daha iyi çalışmasına yardımcı olur. ABD’li bilim adamlarının yaptığı çalışmada 100 bin besinin ham maddesi araştırıldı ve 12 besinin diğer besinlere oranla, insan sağlığına faydasının daha fazla olduğu tespit edildi. İşte o besinler;
CHİA TOHUMU: Chia tohumu, lif bakımdan oldukça zengin bir besin kaynağıdır. İçerdiği linolenic vitamini insan vücuduna enerji desteği sağlarken aynı zamanda virüslere karşı bağışıklık sitemini korur.
KIRMIZI LAHANA: Salataların vazgeçilmesi kırmızı lahana, kan değeri düşüklüğünün giderilmesi için tavsiye edilen besinler arasındadır.
MANDALİNA: Turunçgillerden olan mandalina, cilt sağlığına oldukça faydalıdır. Bununla birlikte hoş aroması sayesinden parfüm sektöründe de kullanılır.
BADEM: Kalp ve damar sağlığına iyi geldiği bilinen badem, içerdiği mono yağ asitleri bakımından da uzmanların, diyabet hastalarına tavsiye ettiği besinlerden biridir.
BEZELYE: Bezelye insan vücudunun günlük ihtiyaç duyduğu K vitaminin yüzde 44’ünü karşılar. Düşük kalorili karbonhidrat içerdiğinden, diyetisyenlerin kilo vermek için önerdiği besinler arasında yer alır.
PEMBE GREYFURT: Pembe Greyfurt kronik hastalıklardan vücudu korumada etkili bir besin kaynağıdır. Özellikle kış aylarında vücudun bağışıklık sistemini güçlendirmek için tüketilmesi tavsiye edilen meyvelerden biridir.
FESLEĞEN: Fesleğen bağırsaklarda mantar oluşumunu engeller. Harika kokusu ve güzel tadıyla birçok yemekte sos olarak kullanılır. Ciltteki kırışıklıkları önleyen fesleğenin, strese de iyi geldiği söylenir.
UZUN SAPLI BROKOLİ: Uzun saplı brokoli, yumurtalık ve sperm sayısını artırır. Ayrıca zengin lif içeriği sayesinde uzun süre tokluk hissi verir.
ACI BİBER: Acı biber, doğada bulunan etkili ağrı kesicilerden biri olarak bilinir. Sindirimi kolaylaştıran acı biberin aynı zamanda iştah açıcı özelliği de vardır.
SU TERESİ: Vücudun kükürt ihtiyacını karşılayan su teresi, çiğ veya pişmiş olarak tüketilebilir. Ayrıca su teresi, cinsel rahatsızlıklar yaşayan bireylerin tüketmesi gereken besinlerin başında gelir.
ISPANAK: Ispanak; magnezyum, folat ve A vitamini bakımından zengindir. Beyin, kemik ve diş gelişimine katkı sağlayan ıspanağın, aynı zamanda depresyon gibi ruhsal durumlara da iyi geldiği söylenir.
KABAK ÇEKİRDEĞİ: Bitki kökenli kabağın çekirdekleri demir deposudur. Uykusuzluğa iyi geldiği bilinen kabak çekirdeği, düzenli kilo vermede yardımcı olan gıdalar arasında gösterilmektedir.