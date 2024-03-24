Besim Amca 25 yıl vatansız yaşadı!

Yıllarca vatandaşlık alabilmek için mücadele verdiğini belirten Besim Güven, “O zamanlar hukuksal açıdan pek fazla bilgimiz yoktu, o zamanlar kimse pek bilgi sahibi değildi. Şu işlemleri yaparsan vatandaş olursun diyen de çıkmadı. En sonunda daktilocunun biri, daktilo yazdırırken ‘Ya sen evlensene' dedi bana. Ben de ‘ya ben evliyim üç tane de çocuğum var' dedim. Daktilocu da bana ya sen neden müracaat etmiyorsun ben evlendim diye dedi. Ben de hemen Ankara içişleri bakanlığına bir mektup gönderdim nüfuslarımız 15 gün sonra geldi” dedi.