2024-03-24 11:39:16 Besim Amca 25 yıl vatansız yaşadı!
Türk vatandaşı olmak için 25 yıl bekleyen Besim Güven (85), ailesi ile birlikte çok küçük yaşlarda Bulgaristan'dan Yunanistan'a ve Yunanistan'dan da Türkiye'ye göç etmek zorunda kaldı. Burada yaşamaya başlayan ve hayatının geri kalanını Foça'nın Yeni Foça Mahallesinde geçirmek isteyen Besim Güven, “Bir dönem İzmir'de terzilik yaparak geçimimi sağladım. 13 yaşında başladığım terzilik mesleğini 58 yaşına kadar yaptım mesleğimin zirvesine çıktım daha sonra arıcılık işi ile uğraştım. Şimdilerde arıcılık mesleğini sadece hobi olarak yapıyorum herhangi bir ticari beklentim yok” dedi