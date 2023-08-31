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Beşiktaş'tan transferde sürpriz hamle! Geçen yıl da istemişlerdi: Bakalım şimdi olacak mı?

2023-08-31 13:12:14
Beşiktaş'tan transferde sürpriz hamle! Geçen yıl da istemişlerdi: Bakalım şimdi olacak mı?

Dinamo Kiev ile UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında karşı karşıya gelecek. Konferans Ligi'nde gruplara kalmak isteyen siyah-beyazlılar, bir yandan da transfer için yoğun mesai harcıyor. Teknik direktör Şenol Güneş, kiralanması gündemde olan Jean Onana için çarpıcı açıklamalar yaparken, Cenk Tosun'u sakatlık sorunu nedeniyle riske atmak istemediğini belirtmişti. Bu gelişmeler sonrasında Beşiktaş, savunma bölgesi için eski gözdesine yeniden yöneldi. Siyah-beyazlılar, yıldız isim için 5 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

#1
Foto - Beşiktaş'tan transferde sürpriz hamle! Geçen yıl da istemişlerdi: Bakalım şimdi olacak mı?

Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor.

#2
Foto - Beşiktaş'tan transferde sürpriz hamle! Geçen yıl da istemişlerdi: Bakalım şimdi olacak mı?

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off rövanş maçında Dinamo Kiev'i konuk edecek olan siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, transfere dair çarpıcı açıklamalar yapmıştı.

#3
Foto - Beşiktaş'tan transferde sürpriz hamle! Geçen yıl da istemişlerdi: Bakalım şimdi olacak mı?

"ONANA ADAPTASYON SÜRECİ GEÇİRİYOR" Siyah-beyazlıların bu sezonki transferlerinden Jean Onana'nın kiralık gitme durumu ile ilgili de açıklamada bulunan Güneş, şunları söyledi:

#4
Foto - Beşiktaş'tan transferde sürpriz hamle! Geçen yıl da istemişlerdi: Bakalım şimdi olacak mı?

"Onana bizim oyuncumuz. Sahada görevalınca en iyisini yapacağına inanıyorum. Şu an gitmesiyle ilgili bir durum yok. Elimizde direkt oynayan oyuncu da gidebilir. Spekülasyonlar bizim üstümüzden yürütülüyor. Onana bir adaptasyon dönemi geçiriyor, sıkıntısı var. Uyum sağlamadı, gitmek istedi gibi durumların şartları belli.

#5
Foto - Beşiktaş'tan transferde sürpriz hamle! Geçen yıl da istemişlerdi: Bakalım şimdi olacak mı?

Ben 'Onana'yı kiralık vereceğiz' demedim, başkan da söylemedi ama yazılıyor, oynamadı o ayrı bir konu. Transferler kulübün ekonomik, idari, teknik yapısına uygun yapılır. Giden oyuncu yok, giden oyuncu olursa zaten açıklıyoruz."

#6
Foto - Beşiktaş'tan transferde sürpriz hamle! Geçen yıl da istemişlerdi: Bakalım şimdi olacak mı?

"CENK'İ RİSKE ATMAK İSTEMİYORUM" Cenk Tosun'un son durumuyla ilgili bilgi de paylaşan tecrübeli teknik adam, "Cenk gayet iyi çalışıyor ama sahaya koyup 10 dakikalık verim alırken sakatlık riski varsa onu istemem.

#7
Foto - Beşiktaş'tan transferde sürpriz hamle! Geçen yıl da istemişlerdi: Bakalım şimdi olacak mı?

Verim alırken olası bir sakatlık varsa doğru bulmam. Risk varsa bekletirim. Her an oynamaya hazır durumda ama belli bir süre oynayabileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

#8
Foto - Beşiktaş'tan transferde sürpriz hamle! Geçen yıl da istemişlerdi: Bakalım şimdi olacak mı?

Siyah-beyazlılarda Dinamo Kiev maçı öncesi beklenmedik bir senaryo gerçekleşti. Kartal, Emrecan Uzunhan ve Tayyip Talha Sanuç'un ardından bir diğer stoper Daniel Amartey'i de sakatlığa kurban verdi.

#9
Foto - Beşiktaş'tan transferde sürpriz hamle! Geçen yıl da istemişlerdi: Bakalım şimdi olacak mı?

Adalesinden problem yaşayan Ganalı oyuncunun iki hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

#10
Foto - Beşiktaş'tan transferde sürpriz hamle! Geçen yıl da istemişlerdi: Bakalım şimdi olacak mı?

Elinde stoper olarak sadece Colley kalan Şenol Güneş'in Necip'i bu bölgede görevlendireceği öğrenildi.

#11
Foto - Beşiktaş'tan transferde sürpriz hamle! Geçen yıl da istemişlerdi: Bakalım şimdi olacak mı?

Savunma ve hücuma takviye yapacak olan siyah-beyazlılar, daha önce transferi için uğraştığı yıldız ismi yeniden gündemine aldı.

#12
Foto - Beşiktaş'tan transferde sürpriz hamle! Geçen yıl da istemişlerdi: Bakalım şimdi olacak mı?

RAKAMI DÜŞÜRMEYE ÇALIŞIYORLAR Sabah'a göre; Siyah-beyazlılar, Hellas Verona'nın 8 milyon Euro bonservis istediği oyuncu için rakamı düşürmeye çalışıyor.

#13
Foto - Beşiktaş'tan transferde sürpriz hamle! Geçen yıl da istemişlerdi: Bakalım şimdi olacak mı?

24 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz yaz 3 milyon 250 bin Euro'ya Djurgarden'dan Verona'ya transfer olurken Serie A'da gösterdiği performansla Atalanta'nın da dikkatini çekmişti.

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