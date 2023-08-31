Beşiktaş'tan transferde sürpriz hamle! Geçen yıl da istemişlerdi: Bakalım şimdi olacak mı?

Dinamo Kiev ile UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında karşı karşıya gelecek. Konferans Ligi'nde gruplara kalmak isteyen siyah-beyazlılar, bir yandan da transfer için yoğun mesai harcıyor. Teknik direktör Şenol Güneş, kiralanması gündemde olan Jean Onana için çarpıcı açıklamalar yaparken, Cenk Tosun'u sakatlık sorunu nedeniyle riske atmak istemediğini belirtmişti. Bu gelişmeler sonrasında Beşiktaş, savunma bölgesi için eski gözdesine yeniden yöneldi. Siyah-beyazlılar, yıldız isim için 5 milyon Euro'yu gözden çıkardı.