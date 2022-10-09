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Türkiye
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Beşiktaş'taki silahlı saldırıda bir kişi yaralandı

2022-10-09 07:55:22
Beşiktaş'taki silahlı saldırıda bir kişi yaralandı

Beşiktaş'ta kimliği öğrenilemeyen şüphelilerce düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

#1
Foto - Beşiktaş'taki silahlı saldırıda bir kişi yaralandı

Levent Mahallesi Büyükdere Caddesi'ndeki Levent metro durağı girişinde, kimliği öğrenilemeyen zanlılarca silahlı saldırı düzenlendi.

#2
Foto - Beşiktaş'taki silahlı saldırıda bir kişi yaralandı

Motosikletli olduğu öğrenilen şüphelilerin silahlı saldırısı sonucu bir kişi yaralandı.

#3
Foto - Beşiktaş'taki silahlı saldırıda bir kişi yaralandı

Haber verilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Beşiktaş'taki silahlı saldırıda bir kişi yaralandı

Yaralanan şahıs, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından tedavi altına alınmak üzere ambulansla hastaneye kaldırıldı.

#5
Foto - Beşiktaş'taki silahlı saldırıda bir kişi yaralandı

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de bölgede çalışma yaptı.

#6
Foto - Beşiktaş'taki silahlı saldırıda bir kişi yaralandı

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sırasında çok sayıda kovan bulundu.

#7
Foto - Beşiktaş'taki silahlı saldırıda bir kişi yaralandı

Emniyet ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

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