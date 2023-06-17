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Gündem
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Beşiktaş'ta servis minibüsü otomobile çarptı

2023-06-17 09:23:26
Beşiktaş'ta servis minibüsü otomobile çarptı

Kaza, Beşiktaş'ın Ulus Mahallesi Adnan Saygun Caddesi'nde saat 7.30 sıralarında meydana geldi.

#1
Foto - Beşiktaş'ta servis minibüsü otomobile çarptı

Cengiz Keskin'in kullandığı servis minibüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak dönüş yapan otomobile çarptı.

#2
Foto - Beşiktaş'ta servis minibüsü otomobile çarptı

Kazada otomobil sürücüsü ile serviste bulunan 3 kişi yaralandı.

#3
Foto - Beşiktaş'ta servis minibüsü otomobile çarptı

Otomobil sürücüsü aracında sıkıştı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

#4
Foto - Beşiktaş'ta servis minibüsü otomobile çarptı

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi otomobil sürücüsünü sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

#5
Foto - Beşiktaş'ta servis minibüsü otomobile çarptı

Kaza nedeniyle Adnan Saygun Caddesi çift yönlü olarak trafiğe kapandı. Kaza yapan araçların çekilmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

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