Beşiktaş'ta müthiş gelişme! Belli oldu...

Rumen yıldızın forvet arkasında görevalıp takımın oyun kurucusu rolünü üstlenmesi hedefleniyor. ASpor'a göre; Daha önce Gaziantep'te de bu mevkiide forma giyen 32 yaşındaki futbolcu önemli bir görev üstlenecek. Çok yönlü bir isim olan Maxim'den oyunu yönlendirmesi, 3. bölgede pas akışını sağlaması ve uzaktan şut çekmesi beklenecek. Orta sahada Salih Uçan, Gedson Fernandes ve Maxim üçlüsünün oynaması planlanıyor. Yine Cenk Tosun'un sakatlığında da hücumdaki üçlü önem taşıyacak. Kanatlarda çıkışa geçen yıldızlar Redmond ve Ghezzal yer alacak. Forvette ise Vincent Aboubakar forma giymeyi sürdürecek.