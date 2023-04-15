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Spor
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Beşiktaş'ta müthiş gelişme! Belli oldu...

2023-04-15 16:46:12
Beşiktaş'ta müthiş gelişme! Belli oldu...

Beşiktaş'ta hedef Trabzonspor maçı. Siyah-beyazlılarda Amir'in yokluğunda Şenol Güneş'den flaş bir değişiklik gelecek. İşte Güneş'in Trabzonspor maçı planı...

#1
Foto - Beşiktaş'ta müthiş gelişme! Belli oldu...

Süper Lig'de arka arkaya aldığı galibiyetlerle zirve yarışında adından söz ettirmeye başlayan Beşiktaş'ta Trabzonspor deplasmanına büyük önem veriliyor.

#2
Foto - Beşiktaş'ta müthiş gelişme! Belli oldu...

Teknik direktör Şenol Güneş ve yardımcıları kadrodaki eksikleri de göz önünde bulundurarak planlarını hazırlıyor. Milliyet'in haberine göre; Siyah-beyazlı teknik ekibin son dönemin formda isimlerinden Alexandru Maxim'i ilk 11'de görevlendirmesi düşünülüyor.

#3
Foto - Beşiktaş'ta müthiş gelişme! Belli oldu...

Ara transferde geldiği Beşiktaş'ta hep oyuna sonradan dahil olan tecrübeli orta saha oyuncusunun ilk kez Trabzonspor deplasmanında ilk 11'de yer alması bekleniyor. Amir Hadziahmetovic'in sarı kart cezalısı olması nedeniyle kadroda böyle bir değişiklik gerçekleşecek.

#4
Foto - Beşiktaş'ta müthiş gelişme! Belli oldu...

Rumen yıldızın forvet arkasında görevalıp takımın oyun kurucusu rolünü üstlenmesi hedefleniyor. ASpor'a göre; Daha önce Gaziantep'te de bu mevkiide forma giyen 32 yaşındaki futbolcu önemli bir görev üstlenecek. Çok yönlü bir isim olan Maxim'den oyunu yönlendirmesi, 3. bölgede pas akışını sağlaması ve uzaktan şut çekmesi beklenecek. Orta sahada Salih Uçan, Gedson Fernandes ve Maxim üçlüsünün oynaması planlanıyor. Yine Cenk Tosun'un sakatlığında da hücumdaki üçlü önem taşıyacak. Kanatlarda çıkışa geçen yıldızlar Redmond ve Ghezzal yer alacak. Forvette ise Vincent Aboubakar forma giymeyi sürdürecek.

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