Beşiktaş’ta Emirhan Topçu Avrupa'nın radarında ama…
Beşiktaşlı Emirhan Topçu’ya Avrupa’dan ilgi var. Teknik Direktör Sergen Yalçın, 25 yaşındaki stoperin ayrılığına sıcak bakmıyor. Gelen tekliflere “yaz döneminde” görüşelim cevabı verilecek.
Beşiktaş’ta Emirhan Topçu’ya yoğun ilgi var. Avrupa’dan birçok kulüp, 25 yaşındaki stoperin durumunu yakından takip ediyor.
TRT Spor’un haberine göre özellikle İtalyan ve Fransız ekiplerinin Emirhan Topçu’yu kadrosuna katmak istediği öğrenildi.
Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın ise milli stoperin ayrılığına sıcak bakmadığı belirtildi. Yönetim, bu transfer döneminde Emirhan Topçu’nun ayrılığına izin vermeyecek.
Milli stopere gelen tekliflere “yaz döneminde” görüşelim cevabı verilecek.
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 20 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 1 kez gol sevinci yaşadı.
