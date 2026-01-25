  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Spor
6
Yeniakit Publisher
Beşiktaş’ta Emirhan Topçu Avrupa'nın radarında ama…
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Beşiktaş’ta Emirhan Topçu Avrupa'nın radarında ama…

Beşiktaşlı Emirhan Topçu’ya Avrupa’dan ilgi var. Teknik Direktör Sergen Yalçın, 25 yaşındaki stoperin ayrılığına sıcak bakmıyor. Gelen tekliflere “yaz döneminde” görüşelim cevabı verilecek.

#1
Foto - Beşiktaş’ta Emirhan Topçu Avrupa'nın radarında ama…

Beşiktaş’ta Emirhan Topçu’ya yoğun ilgi var. Avrupa’dan birçok kulüp, 25 yaşındaki stoperin durumunu yakından takip ediyor.

#2
Foto - Beşiktaş’ta Emirhan Topçu Avrupa'nın radarında ama…

TRT Spor’un haberine göre özellikle İtalyan ve Fransız ekiplerinin Emirhan Topçu’yu kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

#3
Foto - Beşiktaş’ta Emirhan Topçu Avrupa'nın radarında ama…

Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın ise milli stoperin ayrılığına sıcak bakmadığı belirtildi. Yönetim, bu transfer döneminde Emirhan Topçu’nun ayrılığına izin vermeyecek.

#4
Foto - Beşiktaş’ta Emirhan Topçu Avrupa'nın radarında ama…

Milli stopere gelen tekliflere “yaz döneminde” görüşelim cevabı verilecek.

#5
Foto - Beşiktaş’ta Emirhan Topçu Avrupa'nın radarında ama…

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 20 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 1 kez gol sevinci yaşadı.

