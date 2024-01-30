2024-01-30 07:55:18 Beşiktaş'ta acı son! Bireysel hatalar can yakıyor...
Beşiktaş'ta düşüş devam ediyor. Sivasspor deplasmanında 1-0 mağlup olan Kartal'da Colley-Ersin ikilisinin ortaklaşa hatası yenilgiyi getirdi. Bu sezon 7 farklı futbolcusu 10 gole sebebiyet veren siyah-beyazlı takımın Süper Lig’de 13 puanı uçup gitti. Son 3 maçta sadece 1 puan alabilen Beşiktaş, yine bireysel hataların kurbanı oldu. 1-0 kaybedilen Sivasspor deplasmanında da benzer bir senaryoyla karşılaşan siyah-beyazlılar, Colley'nin rakibe kaptırdığı topa kaleci Ersin'in de dikkatsizliği eklenince sahadan yenilgiyle ayrılıp eksi 4 derecede buz kesti.