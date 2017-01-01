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Beşiktaş'ın yıldızı Galatasaray yolunda!

  • Beşiktaş'ta iyi bir performans ortaya koyan ancak parasal nedenlerle Lokomotiv Moskova'yı tercih eden Portekizli futbolcu Manuel Fernandes'in menajeri Paulo Barbosa'nın, 32 yaşındaki oyuncuyu sarı-kırmızılılara teklif ettiği öğrenildi.

  • Kulüp yeşil ışık yakabilir
    Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi 2019 Haziran'ında sona erecek olan Fernandes'in, ara transfer döneminde Galatasaray'a gelebileceği bildirildi. 10 numara pozisyonda Belhanda'dan istediği verimi alamayan Galatasaray'ın yıldız oyuncuya yeşil ışık yakabileceği dile getirildi.

  • Henüz cevap gelmedi
    Fernandes'in menajeri Barbosa, "Şu an kasım ayındayız. Devre arasına kadar biraz daha zaman var. Yeni bir kulüp mü bulacağız? FIFA kurallarına göre aralıktan sonra böyle bir hakkımız var. Bizim bazı taleplerimiz vardı, eğer eski teklifi tekrarlarlarsa bunu kabul etmeyeceğiz" demişti. Galatasaray ise bu teklif karşısında olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermedi.

  • İlk olarak takımdaki bazı isimleri satarak UEFA Finansal Fair Play sarmalından kurtulmak isteyen Galatasaray Yönetimi, Maicon, Feghouli, Belhanda gibi futbolcuları satabilirse ara transfere yön verebilecek.

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