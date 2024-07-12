Beşiktaş'ın istediği Angel Di Maria kararını verdi

Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Amerika Kupası'nda Arjantin, Kanada'yı 2-0 yenerek adını finale yazdırdı. Bu durum Beşiktaş için kötü bir anlama geliyordu. Kolombiya ile finalde karşılaşacak olan Arjantin eğer sahadan galibiyetle ayrılırsa üst üste 2. kez şampiyonluğu kazanarak tarihe geçeceği bir zafer daha yaşayacak. Teklif yaptığı Angel Di Maria'nın cevabını bekleyen yönetimin hesapları tutmadı. Son maça kalan yıldız futbolcunun yönetime ileteceği kararın tarihi de ertelenmiş oldu.