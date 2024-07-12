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Beşiktaş'ın istediği Angel Di Maria kararını verdi

2024-07-12 07:30:38
Beşiktaş'ın istediği Angel Di Maria kararını verdi

Transferde Gabriel Paulista ve Rafa Silva'yı kadrosuna katan Beşiktaş, üçüncü transferi için de büyük çaba harcıyor. Diğer bir yandan sağ kanat konusunda da adımlar atan Başkan Hasan Arat ve yönetim kurulu, Angel Di Maria'yı listesine almıştı. Arjantinli futbolcunun takıma kazandırılması için yapılan çalışmaların ardından kararını vereceği Amerika Kupası beklenmeye başlandı. Turnuvada finale kadar çıkıp tüm fikstürü tamamlayan deneyimli futbolcu artık geleceği hakkındaki düşüncesini netleştirdi. İşete detaylar...

#1
Foto - Beşiktaş'ın istediği Angel Di Maria kararını verdi

Giovanni van Bronckhorst'u takımın başına getirip Gabriel Paulista ve Rafa Silva gibi önemli iki ismi kadrosuna kazandıran Beşiktaş, transferde durmak bilmiyor. Siyah beyazlılar hamlelerine yenilerini eklemek için dört koldan çalışıyor. O isimlerden biri Angel Di Maria. Tangocu için teklifini yapan siyah beyazlılar, Amerika Kupası'nın sonuçlanmasını bekliyordu. 36 yaşındaki oyuncu kararını verdi.

#2
Foto - Beşiktaş'ın istediği Angel Di Maria kararını verdi

Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Amerika Kupası'nda Arjantin, Kanada'yı 2-0 yenerek adını finale yazdırdı. Bu durum Beşiktaş için kötü bir anlama geliyordu. Kolombiya ile finalde karşılaşacak olan Arjantin eğer sahadan galibiyetle ayrılırsa üst üste 2. kez şampiyonluğu kazanarak tarihe geçeceği bir zafer daha yaşayacak. Teklif yaptığı Angel Di Maria'nın cevabını bekleyen yönetimin hesapları tutmadı. Son maça kalan yıldız futbolcunun yönetime ileteceği kararın tarihi de ertelenmiş oldu.

#3
Foto - Beşiktaş'ın istediği Angel Di Maria kararını verdi

Beşıktaş Asbaşkanı Hüseyin Yücel Yıldız futbolcu Angel Di Maria'nın, Beşiktaş'ın teklifini reddettiği ve futbola başladığı kulüp olan Arjantin ekibi Rosario Central'e geri döneceği haberlerinin gerçeği yansıtmadığı söyledi. Yücel, "Di Maria henüz kararını vermedi. Bize "hayır" falan demedi. Copa America bitmeden cevap vermeyeceğini söyledi. Ben umutluyum" açıklaması yaptı.

#4
Foto - Beşiktaş'ın istediği Angel Di Maria kararını verdi

Ülkesine dönme kararında iddialara göre tehdit edildiği yönündeki olayların etkili olduğu söylenen Angel Di Maria ile ilgilenen Beşiktaş'ta hiç beklenmedik bir gelişme yaşandı.

#5
Foto - Beşiktaş'ın istediği Angel Di Maria kararını verdi

Di Maria'yı dünya futboluna sunan ve tekrardan kucak açan Benfica, geride kalan sezonu 17 gol ve 15 asistlik performansıyla tamamlanan oyuncusuyla devam etme kararı aldı. Bunun için de görüşmelere başladı.

#6
Foto - Beşiktaş'ın istediği Angel Di Maria kararını verdi

CNN Portugal'ın haberine göre; Di Maria, kulübü Benfica ile sözleşmesini Haziran 2025'e yenilemeye hazırlanıyor. İki tarafın görüşmelerde anlaştığı ve işin imzaya kaldığı belirtildi.

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