Beşiktaş transferi: Sergio Ramos için harekete geçti! Görüşmeler başladı

Beşiktaş 37 yaşındaki İspanyol stoperi istiyor. Siyah beyazlı kulübün yöneticileri, dünyaca ünlü oyuncunun menajerleriyle görüştü. Yönetimin takıma liderlik yapabilecek, deneyimli bir isim aradığını bilen menajerler, 37 yaşındaki İspanyol stoperi önerdi. Siyah beyazlılar “Kulübün durumu belli. Sponsor desteğiyle belki istediği ücreti veririz ancak o zaman da takımdaki dengeler bozulur. Eğer kendisi bizim şartlarımızı kabul ederse elbette o çapta bir ismi takımda görmek isteriz” dedi.