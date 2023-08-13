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Spor
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Beşiktaş transferi: Sergio Ramos için harekete geçti! Görüşmeler başladı

2023-08-13 16:12:57
Beşiktaş transferi: Sergio Ramos için harekete geçti! Görüşmeler başladı

Beşiktaş 37 yaşındaki İspanyol stoperi istiyor. Siyah beyazlı kulübün yöneticileri, dünyaca ünlü oyuncunun menajerleriyle görüştü. Yönetimin takıma liderlik yapabilecek, deneyimli bir isim aradığını bilen menajerler, 37 yaşındaki İspanyol stoperi önerdi. Siyah beyazlılar “Kulübün durumu belli. Sponsor desteğiyle belki istediği ücreti veririz ancak o zaman da takımdaki dengeler bozulur. Eğer kendisi bizim şartlarımızı kabul ederse elbette o çapta bir ismi takımda görmek isteriz” dedi.

#1
Foto - Beşiktaş transferi: Sergio Ramos için harekete geçti! Görüşmeler başladı

Yaz döneminde Rebic, Amartey, Onana gibi önemli isimleri kadrosuna katan Beşiktaş şimdilerde ‘fırsat transferi’ kolluyor. Menajerler siyah beyazlı yönetime birçok isim sunarken bunlardan biri de Paris Saint Germain ile yollarını ayıran ve şu anda kulüpsüz olan Sergio Ramos...

#2
Foto - Beşiktaş transferi: Sergio Ramos için harekete geçti! Görüşmeler başladı

Siyah beyazlı yönetimin takıma liderlik yapabilecek, deneyimli bir isim aradığını bilen menajerler, 37 yaşındaki İspanyol stoperi sundu. Beşiktaşlı yöneticiler Ramos ismine sıcak baksalar da çekincelerini de dile getirdiler.

#3
Foto - Beşiktaş transferi: Sergio Ramos için harekete geçti! Görüşmeler başladı

Vatan'a göre; Menajerler tarafından zikredilen rakamları yüksek bulduklarını dile getiren Beşiktaşlı yöneticiler “Takıma ağabeylik ve liderlik yapacak deneyimli bir isim arıyoruz ancak kulübün durumu belli.

#4
Foto - Beşiktaş transferi: Sergio Ramos için harekete geçti! Görüşmeler başladı

Sponsor desteğiyle belki istediği ücreti veririz ancak o zaman da takımdaki dengeler bozulur. Eğer kendisi bizim şartlarımızı kabul ederse elbette o çapta bir ismi takımda görmek isteriz” ifadelerini kullandılar. Fikir alış verişi şeklinde geçen toplantıların ardından Sergio Ramos cephesinin yanıtı bekleniyor.

#5
Foto - Beşiktaş transferi: Sergio Ramos için harekete geçti! Görüşmeler başladı

Sergio Ramos’un ismi bir dönem Galatasaray ile anılmış, tecrübeli savunma oyuncusunun sarı kırmızılılarda forma giymeye sıcak olduğu ileri sürülmüştü.

#6
Foto - Beşiktaş transferi: Sergio Ramos için harekete geçti! Görüşmeler başladı

Sky Sports’un haberine göre; Ramos, Suudi Arabistan ekibi El Ittihad’dan aldığı teklife yeşil ışık yaktı. 37 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş dahil Avrupa kulüpleriyle görüşmelerini sürdürse de Suudi Arabistan’a gitmeye sıcak baktığı kaydedildi.

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