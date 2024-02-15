2024-02-15 09:39:49 Beşiktaş efsanesinden Vincent Aboubakar için olay sözler: Bir kez daha seçildi, planı değişti: Bu kadarı da fazla...
Son dakika haberleri… Bu sezon Süper Lig'de oldukça büyük hayal kırıklıklarıyla geçen bir performans sergileyen Beşiktaş, 3 farklı isimle çalıştıktan sonra çareyi Portekizli teknik direktör Fernando Santos da buldu. Deneyimli çalıştırıcıyla birlikte yeniden çıkışa geçmeyi hedefleyen Kara Kartal'da önemli gündem maddelerinden birisi de Vincent Aboubakar. Kamerunlu golcü, sezon ortasında kadro dışı bırakıldıktan sonra Santos tarafından affedildi ve takımla çalışmalara başladı. Bunun üzerine SABAH Spor yazarları, Aboubakar'ın Beşiktaş'a geri dönüşünü yorumladı. İşte son dakika haberinin detayları…