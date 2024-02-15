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Spor
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Beşiktaş efsanesinden Vincent Aboubakar için olay sözler: Bir kez daha seçildi, planı değişti: Bu kadarı da fazla...

2024-02-15 09:39:49
Beşiktaş efsanesinden Vincent Aboubakar için olay sözler: Bir kez daha seçildi, planı değişti: Bu kadarı da fazla...

Son dakika haberleri… Bu sezon Süper Lig'de oldukça büyük hayal kırıklıklarıyla geçen bir performans sergileyen Beşiktaş, 3 farklı isimle çalıştıktan sonra çareyi Portekizli teknik direktör Fernando Santos da buldu. Deneyimli çalıştırıcıyla birlikte yeniden çıkışa geçmeyi hedefleyen Kara Kartal'da önemli gündem maddelerinden birisi de Vincent Aboubakar. Kamerunlu golcü, sezon ortasında kadro dışı bırakıldıktan sonra Santos tarafından affedildi ve takımla çalışmalara başladı. Bunun üzerine SABAH Spor yazarları, Aboubakar'ın Beşiktaş'a geri dönüşünü yorumladı. İşte son dakika haberinin detayları…

#1
Foto - Beşiktaş efsanesinden Vincent Aboubakar için olay sözler: Bir kez daha seçildi, planı değişti: Bu kadarı da fazla...

Son dakika haberleri… Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Vincent Aboubakar, aralık ayında kadro dışı bırakılan oyuncular arasında adını görenlerden biri olmuştu.

#2
Foto - Beşiktaş efsanesinden Vincent Aboubakar için olay sözler: Bir kez daha seçildi, planı değişti: Bu kadarı da fazla...

Ardından bu karar FIFA nezdinde sorun yaratmaması için kaldırıldı ancak Aboubakar, Afrika Uluslar Kupası'na gidene kadar takımla değil ayrı bir şekilde çalıştırıldı.

#3
Foto - Beşiktaş efsanesinden Vincent Aboubakar için olay sözler: Bir kez daha seçildi, planı değişti: Bu kadarı da fazla...

Kamerun'un turnuvadan elenmesinin ardından İstanbul'a dönen golcü oyuncu, teknik direktör Fernando Santos ile yaptığı görüşmenin ardından affedilse de adale sakatlığı nedeniyle antrenmanlarda ve maçlarda yer alamadı.

#4
Foto - Beşiktaş efsanesinden Vincent Aboubakar için olay sözler: Bir kez daha seçildi, planı değişti: Bu kadarı da fazla...

Sağlık ekibi de oyuncunun sakatlık sürecinde yoğun mesai yaparak kendisiyle yakından ilgilendi. Son 6 lig maçının 4'ünde gol atamayan Beşiktaş, 32 yaşındaki forvetini çok aradı.

#5
Foto - Beşiktaş efsanesinden Vincent Aboubakar için olay sözler: Bir kez daha seçildi, planı değişti: Bu kadarı da fazla...

Vincent Aboubakar'ın takıma geri dönmesini yorumlayan Beşiktaş’ın efsanesi Ali Gültiken çarpıcı ifadeler kullandı.

#6
Foto - Beşiktaş efsanesinden Vincent Aboubakar için olay sözler: Bir kez daha seçildi, planı değişti: Bu kadarı da fazla...

Aboubakar'a yetenekli futbolcu tarafından baktığımız zaman 'ne katarı' soru olarak sormak bile abes kaçar. Sahada yetenek anlamında yaptıkları ortada. Bizim ligimiz için muazzam bir santrfor.

#7
Foto - Beşiktaş efsanesinden Vincent Aboubakar için olay sözler: Bir kez daha seçildi, planı değişti: Bu kadarı da fazla...

Beşiktaş'ta oynadığı her dönemde takımın en önemli oyuncusu haline gelebilmiş bir futbolcu. Fakat iş oyunculuk ve yetenek tarafından çıkıp karakter ve davranış tarafına geçtiğinde de yaşananlar ortada.

#8
Foto - Beşiktaş efsanesinden Vincent Aboubakar için olay sözler: Bir kez daha seçildi, planı değişti: Bu kadarı da fazla...

Farklı teknik adamlardan benzer birçok yorum ortada duruyor.

#9
Foto - Beşiktaş efsanesinden Vincent Aboubakar için olay sözler: Bir kez daha seçildi, planı değişti: Bu kadarı da fazla...

Durum Beşiktaş açısından kolay değil. Ama işin mali tarafından baktığımız zaman ortada çok ciddi şekilde değer yaratan bir varlık var.

#10
Foto - Beşiktaş efsanesinden Vincent Aboubakar için olay sözler: Bir kez daha seçildi, planı değişti: Bu kadarı da fazla...

Bunun elbette kulüp tarafından değerlendirilmesi gerekiyor ve en kazançlı şekilde bu varlığı da kullanmak gerekiyor.

#11
Foto - Beşiktaş efsanesinden Vincent Aboubakar için olay sözler: Bir kez daha seçildi, planı değişti: Bu kadarı da fazla...

Davranışları takımın genel dengesini bozmuş olsa da Beşiktaş'ın baktığı taraf ya sahada en iyi şekilde kullanabilmek (bunu yapabilirse önemli katkı sağlayacağını biliyoruz) ya da yine sahada kullanıp vitrine

#12
Foto - Beşiktaş efsanesinden Vincent Aboubakar için olay sözler: Bir kez daha seçildi, planı değişti: Bu kadarı da fazla...

çıkartıp belirli bir dönem sonra elinden yüksek bir değerle çıkartabilmek.

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