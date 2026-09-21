Berlin’de tarih yazan Elif Eralp’ten Türk toplumuna çağrı: “Siyasete katılın”

Eralp, “Lütfen siyasete katılın, hepinize ihtiyacımız var. Hepimiz bu şehrin, bu ülkenin bir parçasıyız” diyerek göçmen kökenlilerin parlamentolarda, meclislerde ve ekonomik hayatta daha görünür olması çağrısında bulundu. Kendisine seçim sürecinde destek verenlere de teşekkür eden Eralp, “Beni çok desteklediniz, bunu hiçbir zaman unutmayacağım” dedi.