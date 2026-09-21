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Berlin’de tarih yazan Elif Eralp’ten Türk toplumuna çağrı: "Siyasete katılın"

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Berlin’de tarih yazan Elif Eralp’ten Türk toplumuna çağrı: “Siyasete katılın”

Berlin eyalet seçimlerinde Sol Parti’yi sandıktan birinci çıkaran Türkiye kökenli başbakan adayı Elif Eralp, seçim zaferinin ardından Türk toplumuna ve göçmen kökenlilere seslendi. “Lütfen siyasete katılın, hepinize ihtiyacımız var” diyen Eralp, kendisine verilen desteği “Hiçbir zaman unutmayacağım” sözleriyle karşıladı. Reuters’ın geçici sonuçlara dayanan verisine göre Sol Parti yüzde 25,3 ile seçimi ilk sırada tamamladı.

#1
Foto - Berlin’de tarih yazan Elif Eralp’ten Türk toplumuna çağrı: "Siyasete katılın"

Sol Parti Berlin’de sandıktan birinci çıktı Almanya’nın başkenti Berlin’de 20 Eylül’de gerçekleştirilen eyalet seçimlerinde dikkat çeken bir sonuç ortaya çıktı. Türkiye kökenli Elif Eralp’in başbakan adayı olduğu Sol Parti (Die Linke), oyların yüzde 25,3’ünü alarak seçimden birinci parti olarak çıktı. Berlin Eyalet Seçim Kurulu, seçimlerin 20 Eylül 2026’da yapıldığını doğrularken, Eralp seçim öncesinde Sol Parti’nin Berlin Eyalet Başbakanlığı için gösterdiği resmi başbakan adayıydı.

#2
Foto - Berlin’de tarih yazan Elif Eralp’ten Türk toplumuna çağrı: "Siyasete katılın"

“Tarih yazdık” Seçim sonuçlarının ardından Türk basınına konuşan Eralp, ortaya çıkan tabloyu göçmen kökenlilerin Berlin siyasetindeki temsili açısından değerlendirdi.

#3
Foto - Berlin’de tarih yazan Elif Eralp’ten Türk toplumuna çağrı: "Siyasete katılın"

Eralp, “Tarih yazdık, çünkü ilk defa Berlin’de göçmen kökenli bir kadın bunu başardı” ifadelerini kullanarak seçim başarısının yalnızca kendisine ait olmadığını, Berlinliler ve göçmen kökenli seçmenlerle birlikte elde edildiğini söyledi. Eralp seçim gecesi Alman ZDF kanalına yaptığı açıklamada da göçmen kökenli birçok kişinin kendisini ilk kez temsil edilmiş hissettiğini belirterek bütün Berlinlileri temsil etmek istediğini söyledi.

#4
Foto - Berlin’de tarih yazan Elif Eralp’ten Türk toplumuna çağrı: "Siyasete katılın"

Türk toplumuna çağrı: Siyasete katılın Eralp’in açıklamalarındaki en dikkat çekici mesajlardan biri Türk toplumuna ve Almanya’da yaşayan göçmen kökenlilere yönelik oldu.

#5
Foto - Berlin’de tarih yazan Elif Eralp’ten Türk toplumuna çağrı: "Siyasete katılın"

Eralp, “Lütfen siyasete katılın, hepinize ihtiyacımız var. Hepimiz bu şehrin, bu ülkenin bir parçasıyız” diyerek göçmen kökenlilerin parlamentolarda, meclislerde ve ekonomik hayatta daha görünür olması çağrısında bulundu. Kendisine seçim sürecinde destek verenlere de teşekkür eden Eralp, “Beni çok desteklediniz, bunu hiçbir zaman unutmayacağım” dedi.

#6
Foto - Berlin’de tarih yazan Elif Eralp’ten Türk toplumuna çağrı: "Siyasete katılın"

Şimdi gözler koalisyon görüşmelerinde Sol Parti’nin sandıktan birinci çıkması, Elif Eralp’in Berlin Eyalet Başbakanı olduğu anlamına henüz gelmiyor. Reuters’a göre hükümetin kurulabilmesi için koalisyon görüşmeleri gerekiyor ve Sol Parti’nin SPD ile Yeşillerle görüşmesi bekleniyor. Dolayısıyla Eralp şu aşamada başbakanlığa aday ve koalisyon görüşmelerinin merkezindeki isim konumunda.

#7
Foto - Berlin’de tarih yazan Elif Eralp’ten Türk toplumuna çağrı: "Siyasete katılın"

Eralp de önceliklerinin başında Berlin’de giderek büyüyen kira sorununun bulunduğunu söyledi. Seçim kampanyasında yüksek kiralar ve konut politikası Sol Parti’nin en önemli başlıklarından biriydi. Eralp, büyük özel konut şirketlerinin mülkiyetindeki yaklaşık 220 bin konutun kamulaştırılmasını savunuyor.

#8
Foto - Berlin’de tarih yazan Elif Eralp’ten Türk toplumuna çağrı: "Siyasete katılın"

“Berlin’i daha yaşanabilir hale getireceğiz” Eralp, Yeşiller ve Sosyal Demokratlarla yapılacak görüşmelerde kira sorununu öne çıkaracaklarını belirterek Berlin’i daha uygun maliyetli ve yaşanabilir bir şehir haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

#9
Foto - Berlin’de tarih yazan Elif Eralp’ten Türk toplumuna çağrı: "Siyasete katılın"

Seçim zaferini ayrımcılıkla mücadele açısından da değerlendiren Eralp, göçmen kökenlilerin Almanya’da yaşadığı ayrımcılıklara dikkat çekerek elde edilen sonucun Berlin ve Almanya’nın ötesinde sembolik önem taşıdığını ifade etti. Seçim gecesinde kutlamalara da katılan Eralp’in partililerle birlikte “Erik Dalı” eşliğinde halay çekmesi dikkat çekti.

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