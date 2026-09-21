Berlin’de tarih yazan Elif Eralp’ten Türk toplumuna çağrı: “Siyasete katılın”
Berlin eyalet seçimlerinde Sol Parti’yi sandıktan birinci çıkaran Türkiye kökenli başbakan adayı Elif Eralp, seçim zaferinin ardından Türk toplumuna ve göçmen kökenlilere seslendi. “Lütfen siyasete katılın, hepinize ihtiyacımız var” diyen Eralp, kendisine verilen desteği “Hiçbir zaman unutmayacağım” sözleriyle karşıladı. Reuters’ın geçici sonuçlara dayanan verisine göre Sol Parti yüzde 25,3 ile seçimi ilk sırada tamamladı.