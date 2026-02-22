  • İSTANBUL
Gündem
15
Yeniakit Publisher
En çok camisi olan ülkeler belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

En çok camisi olan ülkeler belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

En çok camisi olan ülkeler belli oldu. Peki dünya üzerinde en çok camiye sahip olan ülkeler hangileri?

1
#1
Foto - En çok camisi olan ülkeler belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

İSLAMIN EN ÖNEMLİ SİMGELERİNDEN BİRİ! Camiler, İslam dünyasında sadece ibadet yerleri değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal hayatın merkezleridir. Tarih boyunca, İslam mimarisi ve sanatının en güzel örneklerini barındıran camiler, bulundukları şehirlerin ve toplumların kimliğini şekillendirmiştir.

#2
Foto - En çok camisi olan ülkeler belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

İSLAM DÜNYANIN HER YERİNDE HIZLA YAYILIYOR Dünyanın farklı bölgelerinde, İslam’ın yayılmasıyla birlikte cami sayısında da büyük bir artış gözlemlenmiştir. Bu artış, sadece dini ihtiyaçları karşılamakla kalmamış, aynı zamanda eğitim, sosyal hizmetler ve toplumsal dayanışma gibi alanlarda da önemli roller üstlenmiştir.

#3
Foto - En çok camisi olan ülkeler belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

EN ÇOK CAMİSİ OLAN ÜLKELER AÇIKLANDI! Günümüzde, cami sayısının fazla olduğu ülkeler, İslam kültürünün ve mirasının zenginliğini yansıtmaktadır. Peki en çok cami hangi ülkede var?

#4
Foto - En çok camisi olan ülkeler belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

İŞTE EN ÇOK CAMİSİ OLAN ÜLKELER!

#5
Foto - En çok camisi olan ülkeler belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

10) CEZAYİR/ 30 BİN CAMİ

#6
Foto - En çok camisi olan ülkeler belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

9) NİJERYA/ 80 BİN

#7
Foto - En çok camisi olan ülkeler belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

8) İRAN/ 80 BİN

#8
Foto - En çok camisi olan ülkeler belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

7) MISIR/ 110 BİN

#9
Foto - En çok camisi olan ülkeler belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

6) TÜRKİYE/ 89 BİN

#10
Foto - En çok camisi olan ülkeler belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

5) BANGLADEŞ/ 250 BİN

#11
Foto - En çok camisi olan ülkeler belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

4) HİNDİSTAN/ 300 BİN

#12
Foto - En çok camisi olan ülkeler belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

3) SUUDİ ARABİSTAN/ 300 BİN CAMİ

#13
Foto - En çok camisi olan ülkeler belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

2) PAKİSTAN/ 310 BİN

#14
Foto - En çok camisi olan ülkeler belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

1) ENDONEZYA/ 800 BİN/ derleyen: haber7

misafir

Kur'an ı Kerime benzeyen bir kitap insanlarca oluşturulamıyor.O zaman, elimizde mevcut olan Kur'an ı Kerimi kim oluşturdu?Sorusunun cevabı, ALLAH(CC)'IN VARLIĞINI ve aynı zamanda KUR'AN I KERİM İN ALLAH (CC)'IN KİTABI OLDUĞUNU KANITLIYOR.İSLAM İNANÇ DEĞİL,GERÇEKlikDİR.ORTAYA ÇIKAN BU GERÇEK ORTADA DURURKEN BAŞKA ŞEYLERLE MEŞGUL OLMAK,MEŞGUL ETMEYE ÇALIŞMAK,MEŞGUL ETMEK KENDİNE DE BAŞKALARINA DA KÖTÜLÜK DEĞİLMİ?
