En çok camisi olan ülkeler belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?
En çok camisi olan ülkeler belli oldu. Peki dünya üzerinde en çok camiye sahip olan ülkeler hangileri?
İSLAMIN EN ÖNEMLİ SİMGELERİNDEN BİRİ! Camiler, İslam dünyasında sadece ibadet yerleri değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal hayatın merkezleridir. Tarih boyunca, İslam mimarisi ve sanatının en güzel örneklerini barındıran camiler, bulundukları şehirlerin ve toplumların kimliğini şekillendirmiştir.
İSLAM DÜNYANIN HER YERİNDE HIZLA YAYILIYOR Dünyanın farklı bölgelerinde, İslam’ın yayılmasıyla birlikte cami sayısında da büyük bir artış gözlemlenmiştir. Bu artış, sadece dini ihtiyaçları karşılamakla kalmamış, aynı zamanda eğitim, sosyal hizmetler ve toplumsal dayanışma gibi alanlarda da önemli roller üstlenmiştir.
EN ÇOK CAMİSİ OLAN ÜLKELER AÇIKLANDI! Günümüzde, cami sayısının fazla olduğu ülkeler, İslam kültürünün ve mirasının zenginliğini yansıtmaktadır. Peki en çok cami hangi ülkede var?
İŞTE EN ÇOK CAMİSİ OLAN ÜLKELER!
10) CEZAYİR/ 30 BİN CAMİ
9) NİJERYA/ 80 BİN
8) İRAN/ 80 BİN
7) MISIR/ 110 BİN
6) TÜRKİYE/ 89 BİN
5) BANGLADEŞ/ 250 BİN
4) HİNDİSTAN/ 300 BİN
3) SUUDİ ARABİSTAN/ 300 BİN CAMİ
2) PAKİSTAN/ 310 BİN
1) ENDONEZYA/ 800 BİN/ derleyen: haber7
