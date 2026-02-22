“Görünmez” bombardıman uçağı atağı! Tarih verildi, radarların kâbusu seri üretime geçiyor

ABD Hava Kuvvetleri ve Northrop Grumman, dünyanın en gelişmiş stratejik bombardıman uçağı olan B-21 Raider’ın üretimini hızlandırmak için 4.5 milyar dolarlık dev bir anlaşmaya hazırlanıyor. Düşük yoğunluklu başlangıç üretimi aşamasından tam kapasiteli üretime geçişi hedefleyen plan, 31 Mart’a kadar resmiyet kazanacak. Radar sistemlerine yakalanmadan operasyon icra edebilen bu hayalet uçakların sayısının en az 100’e çıkarılması ve ABD’nin stratejik caydırıcılığının modernize edilmesi planlanıyor.