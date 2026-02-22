  • İSTANBUL
Dünya
"Görünmez" bombardıman uçağı atağı! Tarih verildi, radarların kâbusu seri üretime geçiyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

“Görünmez” bombardıman uçağı atağı! Tarih verildi, radarların kâbusu seri üretime geçiyor

ABD Hava Kuvvetleri ve Northrop Grumman, dünyanın en gelişmiş stratejik bombardıman uçağı olan B-21 Raider’ın üretimini hızlandırmak için 4.5 milyar dolarlık dev bir anlaşmaya hazırlanıyor. Düşük yoğunluklu başlangıç üretimi aşamasından tam kapasiteli üretime geçişi hedefleyen plan, 31 Mart’a kadar resmiyet kazanacak. Radar sistemlerine yakalanmadan operasyon icra edebilen bu hayalet uçakların sayısının en az 100’e çıkarılması ve ABD’nin stratejik caydırıcılığının modernize edilmesi planlanıyor.

#1
Foto - "Görünmez" bombardıman uçağı atağı! Tarih verildi, radarların kâbusu seri üretime geçiyor

ABD Hava Kuvvetleri ve Northrop Grumman, dünyanın en gelişmiş stratejik bombardıman uçağı olan B-21 Raider’ın üretim kapasitesini artırmak üzere dev bir anlaşmaya imza atmaya hazırlanıyor. 4,5 milyar dolarlık dev bütçeyle desteklenen plan kapsamında, teslimat sürelerinin kısaltılması hedefleniyor.

#2
Foto - "Görünmez" bombardıman uçağı atağı! Tarih verildi, radarların kâbusu seri üretime geçiyor

Savunma sanayii kaynaklarından edinilen bilgilere göre, ABD Hava Kuvvetleri ile teknoloji devi Northrop Grumman arasında B-21 Raider programının geleceğini şekillendirecek kritik bir mutabakatın eşiğine gelindi. Northrop Grumman CEO’su Kathy Warden tarafından yapılan açıklamada, üretimi hızlandırmayı amaçlayan resmi anlaşmanın 31 Mart’a kadar tamamlanmasının beklendiği ifade edildi.

#3
Foto - "Görünmez" bombardıman uçağı atağı! Tarih verildi, radarların kâbusu seri üretime geçiyor

Halihazırda "düşük yoğunluklu başlangıç üretimi" (LRIP) aşamasında olan programda, toplam 21 uçaktan oluşan beş farklı üretim grubu (lot) bulunuyor. CEO Warden, yeni anlaşmanın temel filo hedefi olan "asgari 100 uçak" rakamını değiştirmeyeceğini, ancak üretim hacmini ve teslimat hızını artıracak pratik bir büyüme çerçevesi sunacağını belirtti.

#4
Foto - "Görünmez" bombardıman uçağı atağı! Tarih verildi, radarların kâbusu seri üretime geçiyor

Programın modelleme performansının beklentilerin üzerinde gerçekleştiği ve birden fazla uçağın şu an aktif olarak test sürecinde olduğu kaydedildi. B-21 üretim hattını genişletmek amacıyla ABD Kongresi, Temmuz 2025’te 4,5 milyar dolarlık dev bir finansman paketini onayladı.

#5
Foto - "Görünmez" bombardıman uçağı atağı! Tarih verildi, radarların kâbusu seri üretime geçiyor

ABD Hava Kuvvetleri’nin 2026 mali yılı bütçe planlamasına göre, bu kaynağın tamamının yıl içerisinde kullanılması öngörülüyor.

#6
Foto - "Görünmez" bombardıman uçağı atağı! Tarih verildi, radarların kâbusu seri üretime geçiyor

Yıllık üretim hızının gizli tutulduğu programda, yeni yatırımlarla birlikte yıllık 7 uçak civarında olan mevcut temponun yukarı çekilmesi ve ABD’nin stratejik caydırıcılık kapasitesinin modernize edilmesi planlanıyor.

