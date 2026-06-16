7 FUTBOLCU, 5 DÜNYA KUPASI'NDA FORMA GİYDİ Şu ana dek 7 futbolcu, 5 Dünya Kupası'nda görev yaptı. Arjantinli Lionel Messi ve Portekizli Cristiano Ronaldo'nun yanı sıra Meksikalı Antonio Carbajal, Andres Guardado ve Rafael Marquez ile Alman Lothar Matthaeus ve Manuel Neuer, 5 kupada görev alan isimler oldu. Altı defa takımının Dünya Kupası kadrosuna giren Meksikalı Guillermo Ochoa ise 3 turnuvada forma giydi. Meksika'nın 2006'dan bu yana tüm Dünya Kupası kadrolarında bulunan tecrübeli file bekçisi, 2014, 2018 ve 2022'deki turnuvalarda kaleyi korudu. Ochoa, son olarak Meksika'nın 2026 Dünya Kupası açılış maçında yedek bekledi.