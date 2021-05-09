  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel
5
Belediye ekipleri, şehit ailesini özel izinle oğullarının mezarına götürdü

2021-05-09 16:56:28
Belediye ekipleri, şehit ailesini özel izinle oğullarının mezarına götürdü

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Anneler Günü dolayısıyla şehit oğlunun mezarını ziyaret etme talebinde bulunan Fikriye Evranos'un isteğini yerine getirdi. Evranos, telefonla arayarak Anneler Günü'nü kutlayan Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi görevlisine, 2006'da Mardin'de teğmen olarak görev yaparken şehit olan oğlu Cengiz Evranos'un mezarını ziyaret etmek istediğini söyledi. Durum, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yücel Yılmaz'a iletildi. Bunun üzerine Yılmaz, ekiplere Evranos'un, özel izin alınıp şehitliğe götürülmesi talimatını verdi.

#1
Foto - Gerekli izinler alındı ve çiçekler hazırlandı. Anne Fikriye ve baba Mehmet Nuri Evranos, Bahçelievler Mahallesi'ndeki evlerinden alınarak Balıkesir Şehitliği'ne götürüldü.

Gerekli izinler alındı ve çiçekler hazırlandı. Anne Fikriye ve baba Mehmet Nuri Evranos, Bahçelievler Mahallesi'ndeki evlerinden alınarak Balıkesir Şehitliği'ne götürüldü.

#2
Foto - Oğlunun mezar taşındaki fotoğrafını öpen Fikriye Evranos, çiçek bıraktı, dua etti ve mezarı temizledi.

Oğlunun mezar taşındaki fotoğrafını öpen Fikriye Evranos, çiçek bıraktı, dua etti ve mezarı temizledi.

#3
Foto - Fikriye Evranos, ziyaretinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, çağrı merkezi görevlisi bir isteği olup olmadığını sorunca oğlunun kabrini ziyaret etmesi konusunda yardımcı olabileceklerini söylediğini aktardı.

Fikriye Evranos, ziyaretinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, çağrı merkezi görevlisi bir isteği olup olmadığını sorunca oğlunun kabrini ziyaret etmesi konusunda yardımcı olabileceklerini söylediğini aktardı.

#4
Foto - Kendisine verebilecekleri en güzel hediyenin bu olacağını ifade ettiğini belirten Evranos,

Kendisine verebilecekleri en güzel hediyenin bu olacağını ifade ettiğini belirten Evranos, "Oğlum bize gelemediği için biz onun yanına gelerek Anneler Günü'müzü öyle kutladık. Bizi buraya getirenlere ve Yücel Yılmaz Beye çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ekranlarda Mehmet Ali Erbil İşkencesi! Mübarek günde ‘rezalet çıkarma’ çabası
Medya

Ekranlarda Mehmet Ali Erbil İşkencesi! Mübarek günde ‘rezalet çıkarma’ çabası

Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören sunucu Mehmet Ali Erbil yeniden ekrana döndürme çabası hortladı. Erbil’in yıllardır ahlaksız görüntül..
Orta Doğu Dörtlüsünden İsrail'e çağrı
Dünya

Orta Doğu Dörtlüsünden İsrail'e çağrı

ABD, Avrupa Birliği (AB), Rusya ve Birleşmiş Milletler'in (BM) oluşturduğu Orta Doğu Dörtlüsü, İsrail makamlarına çağrıda bulundu...
Mete Yarar'dan dikkat çeken açıklama: Hata yapmış olabiliriz
Dünya

Mete Yarar'dan dikkat çeken açıklama: Hata yapmış olabiliriz

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, Türkiye ile Mısır arasındaki normalleşme adımlarına ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.
Katar emirinden flaş çıkış: Buna hazırız
Dünya

Katar emirinden flaş çıkış: Buna hazırız

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ülkesinin, işgalci İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik saldırılarını durduracak her türlü rol..
Müslümanlar 90 yıldır laikçi İslam düşmanları ile mücadele ediyor! İşte vesayetçilerin atalarının 1930'da çizdiği karikatür
İSLAM

Müslümanlar 90 yıldır laikçi İslam düşmanları ile mücadele ediyor! İşte vesayetçilerin atalarının 1930'da çizdiği karikatür

1930 yılında vesayetçilerin ataları tarafından yayımlanmış bir karikatür, Türkiye'de Müslümanların 90 yılı aşkın süredir İslam düşmanlarına ..
Avrupa ülkesinden İsrail'e sert tepki: Affedilemez
Dünya

Avrupa ülkesinden İsrail'e sert tepki: Affedilemez

Siyonist İsrail'in Mescid-i Aksa'da namaz kılan Müslümanlara saldırmasına tepkiler gelmeye devam ediyor. İskoçya Bölgesel Başbakanı Sturgeon..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay