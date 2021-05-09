Belediye ekipleri, şehit ailesini özel izinle oğullarının mezarına götürdü

Kendisine verebilecekleri en güzel hediyenin bu olacağını ifade ettiğini belirten Evranos, "Oğlum bize gelemediği için biz onun yanına gelerek Anneler Günü'müzü öyle kutladık. Bizi buraya getirenlere ve Yücel Yılmaz Beye çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.