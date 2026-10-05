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Belalarını arıyorlar: Türkiye'ye karşı NAVTEX ilan ettiler

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Belalarını arıyorlar: Türkiye'ye karşı NAVTEX ilan ettiler

Ege ve Doğu Akdeniz'de tansiyonu artırmayı sürdüren Yunanistan yeni bir provokasyona imza attı. Atina, Türkiye'ye karşı NAVTEX ilan etti.

#1
Foto - Belalarını arıyorlar: Türkiye'ye karşı NAVTEX ilan ettiler

Doğu Akdeniz’de gerilime neden olan deniz altı elektrik kablosu projesi Türkiye ile Yunanistan arasında gerilime sebep oldu. Kriz, Atina'nın Akdeniz'in altından Kıbrıs'a, oradan da İsrail'e uzanacak bir kablo üzerinden “Büyük Denizaltı Elektrik Bağlantısı” projesini yeniden başlatmaya hazırlandığını açıklamasının ardından patlak verdi.

#2
Foto - Belalarını arıyorlar: Türkiye'ye karşı NAVTEX ilan ettiler

Türkiye, Ege Denizi'nin orta kesimindeki 5 bölgede 25 Eylül ile 27 Ekim tarihleri arasında askerî tatbikatlar düzenleneceğine ilişkin bir denizcilik duyurusu (NAVTEX) yayımladı. Yunanistan ise 12-20 Ekim tarihlerini kapsayan karşı bir NAVTEX ilan etti.

#3
Foto - Belalarını arıyorlar: Türkiye'ye karşı NAVTEX ilan ettiler

Türkiye, elektrik kablosunun güzergâhı konusunda kendisiyle koordinasyon sağlanması ve projenin uygulanmaya başlanması için yazılı onay alınması gerektiğini savunuyor.

#4
Foto - Belalarını arıyorlar: Türkiye'ye karşı NAVTEX ilan ettiler

Yunanistan ise bu talebe karşı çıkmaya çalışıyor. Türkiye Millî Savunma Bakanlığı da yetkisiz hiçbir faaliyete izin verilmeyeceği yönündeki tutumunu yineledi.

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