Belalarını arıyorlar: Türkiye'ye karşı NAVTEX ilan ettiler
Ege ve Doğu Akdeniz'de tansiyonu artırmayı sürdüren Yunanistan yeni bir provokasyona imza attı. Atina, Türkiye'ye karşı NAVTEX ilan etti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ege ve Doğu Akdeniz'de tansiyonu artırmayı sürdüren Yunanistan yeni bir provokasyona imza attı. Atina, Türkiye'ye karşı NAVTEX ilan etti.
Doğu Akdeniz’de gerilime neden olan deniz altı elektrik kablosu projesi Türkiye ile Yunanistan arasında gerilime sebep oldu. Kriz, Atina'nın Akdeniz'in altından Kıbrıs'a, oradan da İsrail'e uzanacak bir kablo üzerinden “Büyük Denizaltı Elektrik Bağlantısı” projesini yeniden başlatmaya hazırlandığını açıklamasının ardından patlak verdi.
Türkiye, Ege Denizi'nin orta kesimindeki 5 bölgede 25 Eylül ile 27 Ekim tarihleri arasında askerî tatbikatlar düzenleneceğine ilişkin bir denizcilik duyurusu (NAVTEX) yayımladı. Yunanistan ise 12-20 Ekim tarihlerini kapsayan karşı bir NAVTEX ilan etti.
Türkiye, elektrik kablosunun güzergâhı konusunda kendisiyle koordinasyon sağlanması ve projenin uygulanmaya başlanması için yazılı onay alınması gerektiğini savunuyor.
Yunanistan ise bu talebe karşı çıkmaya çalışıyor. Türkiye Millî Savunma Bakanlığı da yetkisiz hiçbir faaliyete izin verilmeyeceği yönündeki tutumunu yineledi.
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