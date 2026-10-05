Milli ara sonrası: Beşiktaş'a Kocaelispor maçı öncesi müjde: Dusan Vlahovic döndü!
Milli aranın ardından Süper Lig'de Kocaelispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'a Sırp golcüsü Dusan Vlahovic'ten müjdeli haber geldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Milli aranın ardından Süper Lig'de Kocaelispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'a Sırp golcüsü Dusan Vlahovic'ten müjdeli haber geldi.
Beşiktaş'ta Amedspor maçında aldığı darbe nedeniyle ağrıları bulunan ve Sırbistan Milli Takım kadrosundan çıkarılan Dusan Vlahovic'ten sevindiren haber geldi.
Bir süredir takımdan ayrı bireysel olarak çalışmalarını sürdüren 26 yaşındaki golcü takımla birlikte çalışmalara başladı.
7 maçta 5 gol attı
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 7 maça çıkan Sırp yıldız bu karşılaşmalarda 5 gol kaydetti.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23