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Milli ara sonrası: Beşiktaş'a Kocaelispor maçı öncesi müjde: Dusan Vlahovic döndü!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Milli ara sonrası: Beşiktaş'a Kocaelispor maçı öncesi müjde: Dusan Vlahovic döndü!

Milli aranın ardından Süper Lig'de Kocaelispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'a Sırp golcüsü Dusan Vlahovic'ten müjdeli haber geldi.

#1
Foto - Milli ara sonrası: Beşiktaş'a Kocaelispor maçı öncesi müjde: Dusan Vlahovic döndü!

Beşiktaş'ta Amedspor maçında aldığı darbe nedeniyle ağrıları bulunan ve Sırbistan Milli Takım kadrosundan çıkarılan Dusan Vlahovic'ten sevindiren haber geldi.

#2
Foto - Milli ara sonrası: Beşiktaş'a Kocaelispor maçı öncesi müjde: Dusan Vlahovic döndü!

Bir süredir takımdan ayrı bireysel olarak çalışmalarını sürdüren 26 yaşındaki golcü takımla birlikte çalışmalara başladı.

#3
Foto - Milli ara sonrası: Beşiktaş'a Kocaelispor maçı öncesi müjde: Dusan Vlahovic döndü!

7 maçta 5 gol attı

#4
Foto - Milli ara sonrası: Beşiktaş'a Kocaelispor maçı öncesi müjde: Dusan Vlahovic döndü!

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 7 maça çıkan Sırp yıldız bu karşılaşmalarda 5 gol kaydetti.

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