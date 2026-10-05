Türkiye'nin savunma sanayisine mesafeli duruyorlardı: Japonya, Ankara'ya teklifini yaptı

Yamakawa, afetlere müdahale konusunda uydu verilerinden yararlandıklarını ve bu alanda da Türkiye ile çalıştıklarını dile getirerek, "Japonya ile Türkiye yalnızca uzay alanında değil, ekonomi ve kültür dahil her alanda çok uzun süredir işbirliği içinde. Uzay da daha fazla işbirliği için umut vadeden bir alan. Türkiye ile işbirliğimizi daha da artırmak istiyoruz. IAC 2026, Türkiye ile işbirliğimizi daha ileriye taşımak için bir platform. Buradaki amaçlarımızdan biri bu." diye konuştu.