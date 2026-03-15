Beklentiler sonuçsuz kaldı! İki Arap ülkesinden alıp Türkiye'ye vermediler
İran savaşı nedeniyle Bahreyn ve Suudi Arabistan'dan alınan organizasyonun Türkiye'ye verilmemesi tartışmalara neden oldu. İstanbul takvime dahil edilmedi.
Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, dünyanın en ünlü otomobil yarışı organizasyonu Formula 1'de nisan ayındaki Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix'lerinin güvenlik gerekçesiyle yapılmayacağı duyuruldu.
Formula 1'den yapılan açıklamada, "Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix'leri nisan ayında yapılmayacak. Orta Doğu'daki mevcut durum nedeniyle, Grand Prix'ler, F2, F3 ve F1 Akademi yarışlarıyla birlikte planlandığı gibi gerçekleşmeyecektir." denildi.
Öte yandan, iptal edilen iki yarışın yerine İstanbul Park'ın takvime eklenmesi yönündeki beklentiler de karşılık bulmadı. Motor sporları çevrelerinde, pistin geçmişte başarılı organizasyonlara ev sahipliği yapmış olması nedeniyle takvime dahil edilme ihtimalinin güçlü olduğu konuşuluyordu. Ancak yapılan değerlendirmelerin ardından bu olasılık gerçekleşmedi.
Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) tarafından yapılan açıklamada, iptal edilen yarışların yerine farklı seçeneklerin masaya yatırıldığı ancak takvimde kısa vadede bir değişikliğe gidilmeyeceği belirtildi. Açıklamada, “Alternatifler değerlendirilmiş olsa da nisan ayında herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır” ifadelerine yer verildi.
Bu kararın ardından gözler, sezonun ilerleyen bölümlerinde takvimde yeni düzenlemeler yapılıp yapılmayacağına çevrildi. Özellikle geçmişte pek çok unutulmaz mücadeleye sahne olan İstanbul Park pistinin ilerleyen dönemlerde yeniden takvime dahil edilip edilmeyeceği motor sporları kamuoyunda merak konusu olmaya devam ediyor.
Organizasyon yetkililerinin ve yerel paydaşların bu yöndeki girişimlerinin sürüp sürmeyeceği ise önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.
Öte yandan mart sonunda yapılacak Japonya Grand Prix ile mayıs ayının ilk haftasındaki Miami Grand Prix arasında beş haftalık bir boşluk oluşacak.
