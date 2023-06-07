2023-06-07 14:14:37 Beklentiler mutlaka karşılanacak' diyerek açıkladı... AK Parti'den asgari ücret, memur ve emekli maaşlarıyla ilgili zam açıklaması
Asgari ücret, memur ve emeklilere yapılması beklenen maaş zamlarıyla ilgili AK Parti'den açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu yaptığı açıklamada "İnsanlarımızın beklentisi mutlaka karşılanacaktır" dedi. Akbaşoğlu, "Emeklileri de kapsayacak şekilde çalışanlarımızı memnun edecek yaklaşımı bir ay içerisinde görmüş olacağız." diye konuştu.