  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Herkes bu olayı konuşuyor! ABD’de Güneş'in rengi değişti!

Juventus'un yıldızları Florya'ya geliyor! Operasyon başladı: İşte Galatasaray'ın beklediği o rakam: Türkiye'ye akacak

Beşiktaş yeni Atiba’sını buldu bile… Böylesi hiç görülmedi: Flaş transfer iddiası!

Beklentiler mutlaka karşılanacak' diyerek açıkladı... AK Parti'den asgari ücret, memur ve emekli maaşlarıyla ilgili zam açıklaması

İfadede CHP'li başkanın adı da var! İzmir'de şike iddiası yargıya taşındı

Aracıyla sinyalizasyon direğini devirip koşarak bölgeden uzaklaştı

Otomobil alacaklar dikkat! Araba alım-satımlarında yeni dönem!

Dolar ve altında tarihi rekor! Uzmanlar altın ve doların neden patladığını açıkladı

Bir temizlik yapıldı! 100 yıllık tarih ortaya çıktı

Bunu kimse beklemiyordu! Okan Buruk biletlerini kesti... Yok Artık dedirtti!
Ekonomi
8
Beklentiler mutlaka karşılanacak' diyerek açıkladı... AK Parti'den asgari ücret, memur ve emekli maaşlarıyla ilgili zam açıklaması

2023-06-07 14:14:37
Beklentiler mutlaka karşılanacak' diyerek açıkladı... AK Parti'den asgari ücret, memur ve emekli maaşlarıyla ilgili zam açıklaması

Asgari ücret, memur ve emeklilere yapılması beklenen maaş zamlarıyla ilgili AK Parti'den açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu yaptığı açıklamada "İnsanlarımızın beklentisi mutlaka karşılanacaktır" dedi. Akbaşoğlu, "Emeklileri de kapsayacak şekilde çalışanlarımızı memnun edecek yaklaşımı bir ay içerisinde görmüş olacağız." diye konuştu.

#1
Foto - Beklentiler mutlaka karşılanacak' diyerek açıkladı... AK Parti'den asgari ücret, memur ve emekli maaşlarıyla ilgili zam açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün gerçekleşen kabine toplantısı sonrası enflasyon ve hayat pahalılığıyla ilgili sözleri sonrası asgari ücret, memur ve emeklilere yapılması beklenen maaş zamlarıyla ilgili AK Parti'den açıklama geldi. Habertürk'e konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, "Asgari ücrete yapılacak zam oranı ve en düşük memur maaşının 22 bin TL'ye çıkarılmasıyla ilgili kanun teklifimizi komisyonlar oluşur olmaz ortaya koyacağız." diye konuştu.

#2
Foto - Beklentiler mutlaka karşılanacak' diyerek açıkladı... AK Parti'den asgari ücret, memur ve emekli maaşlarıyla ilgili zam açıklaması

AK Partili Akbaşoğlu'nun açıklamaları şöyle; "İlk yapacağımız işlerden biri asgari ücretle ilgili ve memur maaşlarının artışıyla ilgili düzenlemeleri Meclis'in gündemine getirmektir. Bunun için ilk adım Meclis Başkanımızın bugün seçilmesi sonra da başkanlık divanının oluşması ardından da komisyonların belirlenmesidir.

#3
Foto - Beklentiler mutlaka karşılanacak' diyerek açıkladı... AK Parti'den asgari ücret, memur ve emekli maaşlarıyla ilgili zam açıklaması

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK? Öncelikli olarak komisyon oluşturacağız. Muhtemel TBMM Başkanı 3. turda seçilecektir. 301 oyu alan seçilecek. Akabinde başkanlık divanı oluşturulacak, komisyonlar oluşturulacak.

#4
Foto - Beklentiler mutlaka karşılanacak' diyerek açıkladı... AK Parti'den asgari ücret, memur ve emekli maaşlarıyla ilgili zam açıklaması

Zaten bu konuda bakanlıklarımızın çalışmaları söz konusu. Enflasyon oranının dikkate alınması söz konusu biz de malum refah payını da buraya ilave ediyoruz. O çerçevede oluşacak oran memur maaşlarına yansıyacak.

#5
Foto - Beklentiler mutlaka karşılanacak' diyerek açıkladı... AK Parti'den asgari ücret, memur ve emekli maaşlarıyla ilgili zam açıklaması

"KANUN TEKLİFİMİZİ KOMİSYONLAR OLUŞUR OLUŞMAZ ORTAYA KOYACAĞIZ" Ne vaadettiysek yapan bir partiyiz. Cumhurbaşkanımızın vaadi de gerçekleşecektir. Asgari ücrete yapılacak zam oranı ve en düşük memur maaşının 22 bin TL'ye çıkarılmasıyla ilgili kanun teklifimizi komisyonlar oluşur oluşmaz ortaya koyacağız. Tabi Haziran ayının da enflasyon oranının ortaya çıkması gerekiyor.

#6
Foto - Beklentiler mutlaka karşılanacak' diyerek açıkladı... AK Parti'den asgari ücret, memur ve emekli maaşlarıyla ilgili zam açıklaması

İNSANLARIMIZIN BEKLENTİSİ MUTLAKA KARŞILANACAKTIR" Refah payı farkını da beraber değerlendirmemiz gerekiyor. İnsanlarımızın beklentisi mutlaka karşılanacaktır. Alım gücü esastır.

#7
Foto - Beklentiler mutlaka karşılanacak' diyerek açıkladı... AK Parti'den asgari ücret, memur ve emekli maaşlarıyla ilgili zam açıklaması

Emeklileri de kapsayacak şekilde çalışanlarımızı memnun edecek yaklaşımı bir ay içerisinde görmüş olacağız."

Türkiye'den son dakika petrol açıklaması! Böylesi görülmedi! Hey maşallah
Gündem

Türkiye'den son dakika petrol açıklaması! Böylesi görülmedi! Hey maşallah

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, son yapılan petrol keşifleriyle 32 yılın en yüksek yurt içi günlük üretim seviyesine ulaşıldığını söyle..
Rusya'dan Türkiye'ye hem sitem hem itiraf! Başka alternatif kalmadı
Dünya

Rusya'dan Türkiye'ye hem sitem hem itiraf! Başka alternatif kalmadı

Türkiye'de tatil turlarını sürekli olarak mercek altına alan Rus basını, fiyat artışlarına sitem ederken alternatifin de kalmadığını ifade e..
Kabinede aynı sülaleden iki isim: Hakan Fidan ile Fahrettin Koca akraba çıktı!
Siyaset

Kabinede aynı sülaleden iki isim: Hakan Fidan ile Fahrettin Koca akraba çıktı!

Ankara doğumlu aslen Vanlı Hakan Fidan'ın Hasenan Aşireti'nin Seyitki Kolu'ndan olduğu biliniyor. Hasenan Aşireti'nin Anadolu'nun en köklü s..
Araplardan Türk devini yıkacak haber! Satın almak için maalesef devreye girdiler
Spor

Araplardan Türk devini yıkacak haber! Satın almak için maalesef devreye girdiler

Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray'a Suudi Arabistan'dan kötü haber geldi. Araplar Icardi'ye talip oldu.
Kadıköy’de silahlı kavga
Yerel

Kadıköy’de silahlı kavga

Kadıköy’de cadde üzerinde seyir halindeki iki araçtaki şahısların tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sonucu 3 kişi yaralandı...
TBMM'nin yeni başkanı bugün seçilecek! En şanslı aday kim?
Gündem

TBMM'nin yeni başkanı bugün seçilecek! En şanslı aday kim?

TBMM Başkanlık seçiminde, 28'inci dönem için yeni başkan bugün belli olacak. Seçimin ilk iki turunda ise 400 oy şartı aranacak. Bu sayıya ul..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23