Beklentiler mutlaka karşılanacak' diyerek açıkladı... AK Parti'den asgari ücret, memur ve emekli maaşlarıyla ilgili zam açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün gerçekleşen kabine toplantısı sonrası enflasyon ve hayat pahalılığıyla ilgili sözleri sonrası asgari ücret, memur ve emeklilere yapılması beklenen maaş zamlarıyla ilgili AK Parti'den açıklama geldi. Habertürk'e konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, "Asgari ücrete yapılacak zam oranı ve en düşük memur maaşının 22 bin TL'ye çıkarılmasıyla ilgili kanun teklifimizi komisyonlar oluşur olmaz ortaya koyacağız." diye konuştu.