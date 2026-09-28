Havacılık tarihimizin gurur abidesi! HÜRKUŞ-2 THK envanterine girdi

'ÇOK YAKINDA İHRACAT HABERLERİ ALACAĞIZ' Yer, laboratuvar ve sistem entegrasyon çalışmaları kapsamında yaklaşık 23 bin saatlik test faaliyeti gerçekleştirdiklerini ifade eden Görgün, "Bu sürecin sonunda, 9 Eylül’de HÜRKUŞ’umuza uluslararası standartlarda askeri tip sertifikasyon verdik. Böylece tasarlayan ve üreten olmanın yanında, kendi uçağını test eden ve sertifikalandıran bir yetkinliğe ulaşmış olduk. HÜRKUŞ temel eğitim kabiliyetlerinin yanında hafif taarruz ve yakın hava desteği görevlerini de icra edebilecek bir platform oldu. Böylece aynı uçak ailesiyle hem pilot yetiştirebiliyor hem de farklı harekat ihtiyaçlarına cevap verebiliyoruz. Bu çok yönlülük HÜRKUŞ’u uluslararası pazarda da benzersiz bir seçenek haline getiriyor. Bugün dünyanın farklı coğrafyalarından pek çok ülke uçağımızla ilgileniyor. Temel eğitim uçağı pazarında yüzlerce uçağı kapsayan bir ihtiyaç var. Allah’ın izniyle; kendi ihtiyacımızı karşılarken, dünya pazarında da ana oyunculardan birisi olacağız. Çok yakında HÜRKUŞ’un ihracat haberlerini almaya başlayacağız. Elbette işimiz kendi sınıfında dünyanın en iyi uçağını yapmakla bitmiyor. Kendi kuvvetlerimizin ihtiyacını karşılarken, yurt dışı tedarik taleplerini de zamanında teslim edecek şekilde üretebilmek gerekiyor. Bunu başarmak için başkanlığımız, TUSAŞ ve alt yüklenicilerimiz, hep birlikte üretim ve entegrasyon süreçlerini optimize ettik. Kullanıcılarımız, HÜRKUŞ’un bakım ve idamesinde de aynı firmaların bilgi ve tecrübesinden yararlanmaya devam edecek. Kurduğumuz hatlarda; hem Hava Kuvvetlerimiz hem de dost ve müttefik ülkeler için eş zamanlı olarak üretim gerçekleştireceğiz. Alacağımız her yeni sipariş, paydaş firmalarımızın yeni pazarlara erişimi anlamına gelmekte" diye konuştu.