Havacılık tarihimizin gurur abidesi! HÜRKUŞ-2 THK envanterine girdi

'2028 SONUNA KADAR 55 UÇAK TESLİM EDİLMİŞ OLACAK' HÜRKUŞ'u seçen bir ülkeye, uçakla birlikte üzerinde görev yapan milli sistemleri de sunacaklarını belirten Görgün, "Böylece her ihracat, savunma sanayimizin daha geniş bir kesimine kazanç olarak dönecek. Bugün HÜRKUŞ’u yüzde 80’lere yaklaşan bir yerlilik oranıyla üretiyoruz. Uçağımızın alt sistemlerinin ve yazılımlarının yerli olması, milli mühimmatlarımızın entegrasyonunu kolaylaştırıyor. Uçağı yapanla mühimmatı yapan birlikte çalışınca, her iki ürünün kabiliyeti ve pazardaki gücü artıyor. Bugün teslim ettiğimiz 2 uçağı, planlanan takvim çerçevesinde yenileri izleyecek. 15 uçakla başlayan tedarik programımızı, 40 ilave uçakla toplam 55 uçağa çıkardık. İnşallah 2027 yılında Türk Hava Kuvvetlerinde HÜRKUŞ filolarını göreceğiz. 2028 yılı sonuna kadar da 55 uçağın tamamını Hava Kuvvetlerimizin envanterine kazandırmayı hedefliyoruz. Bugün HÜRKUŞ’u teslim eden Türkiye, farklı sınıflardaki uçakları ve İHA’ları, kara ve deniz araçlarını, mühimmatları ve elektronik harp sistemlerini özgün tasarımlarla geliştirilebilen, seri üretime sokabilen ülkelerinden biri. Kendi aklımızla tasarlıyor, kendi sanayimizle üretiyor, dünyaya sunuyoruz. İşte gerçek güç budur. Hiç şüphesiz bu büyük dönüşümün mimarı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Gök vatanda bağımsızlık rüzgarının gücüyle yükselen her milli platformumuzda kendilerinin imzası var. Bu gücün karşılığını bugün HÜRKUŞ’ta görüyoruz. HÜRKUŞ’ta yetişen, HÜRJET’te ustalaşan pilotlarımız, KAAN’la gök vatanı koruyacak" dedi. Görgün, birçok projede seri üretim ve hızlı teslimat dönemine girildiğinin altını çizerek, "Önümüzdeki süreçte HÜRKUŞ’ların yanı sıra; hava, kara, deniz platformlarını, ÇELİKKUBBE bileşenlerini ve füze sistemlerini hızla envantere katacağız. Bir taraftan da diğer projelerde Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetlerimizi aralıksız sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.