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Ekonomi
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Beklenmedik gelişme: Türkiye'nin meşhur bebek markası bir anda konkordato ilan etti

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Beklenmedik gelişme: Türkiye'nin meşhur bebek markası bir anda konkordato ilan etti

Küresel ekonomik kriz etkisini gösterirken Türkiye'nin ünlü bebek markasından kötü haber geldi. Meşhur marka konkordato ilan etti.

#1
Foto - Beklenmedik gelişme: Türkiye'nin meşhur bebek markası bir anda konkordato ilan etti

Türkiye'de 11 mağazasıyla faaliyet gösteren bebek ürünleri zinciri BabyMall hakkında mahkeme tarafından 3 aylık geçici konkordato mühleti verildi. Şirket hakkında icra takipleri durdurulurken, konkordato komiserleri de görevlendirildi.

#2
Foto - Beklenmedik gelişme: Türkiye'nin meşhur bebek markası bir anda konkordato ilan etti

Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Özelcan Babymall Mağazacılık Dağıtım Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile şirket sahibi Ahmet Özelcan hakkında 3 ay süreyle geçici konkordato mühleti verilmesine karar verdi. Kararla birlikte şirket hakkında yürütülen icra takipleri durdurulurken, yeni takip yapılmasının da önüne geçildi.

#3
Foto - Beklenmedik gelişme: Türkiye'nin meşhur bebek markası bir anda konkordato ilan etti

Mahkeme, konkordato sürecinin sağlıklı şekilde yürütülmesi amacıyla Hukukçu Sinan Yazıcı, Mali Müşavir Naci Alkan ve İşletmeci Turan Erol'u geçici konkordato komiseri olarak görevlendirdi. Şirketin bu süreçte gerçekleştireceği işlemlerin, konkordato komiserleri kurulunun onayından sonra geçerlilik kazanacağı belirtildi.

#4
Foto - Beklenmedik gelişme: Türkiye'nin meşhur bebek markası bir anda konkordato ilan etti

Mahkeme kararına göre, geçici mühletin ilanından sonra bankaya ibraz edilip karşılığı bulunmayan çeklere "karşılıksızdır" şerhi yerine "konkordato tedbiri" şerhi düşülecek. Ayrıca rehinli alacaklar için takip başlatılabilecek olsa da bu süreçte rehinli malların satışı gerçekleştirilemeyecek.

#5
Foto - Beklenmedik gelişme: Türkiye'nin meşhur bebek markası bir anda konkordato ilan etti

Mahkeme, şirketten alacağı bulunan kişilerin 7 gün içinde konkordato talebine itiraz edebileceğini duyurdu. NTV'de yer alan habere göre alacaklılar, konkordato şartlarının oluşmadığını delilleriyle birlikte mahkemeye sunarak talebin reddini isteyebilecek. Mahkeme, geçici mühletin ardından kesin konkordato mühletine ilişkin değerlendirmeyi 29 Eylül 2026 tarihinde yapılacak duruşmada gerçekleştirecek. Şirketin 30 milyon lira ödenmiş sermayesi, 80 milyon lira ise kayıtlı sermaye tavanı bulunduğu öğrenildi.

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