Alkol içmek çağdaşlıksa bu rezalet ne? Seküler hayat biçiminin kadın profili

Arkama bakmadan dükkanı açmaya gittim. Sonra tekelden de kendime içecek almaya gittim, alırken de kız içeri girdi. Tekeli dağıtmaya başladı. Ondan sonra da içeride kargaşa çıktı. Kızı dışarı çıkarttılar. Ben de dışarı çıktım, baktım bu beni takip ediyor. Dükkana kadar geldi. Dükkanın içeriden kilitlemeye çalıştım. Kilitleyemeyince dışarı çıkıp kilitledim.