Alkol içmek çağdaşlıksa bu rezalet ne? Seküler hayat biçiminin kadın profili
Maltepe’de alkolün esiri olarak kuaför önünde bayılan kadının sergilediği çirkinlik, seküler yaşam tarzının dayattığı sahte "çağdaşlık" anlayışını bir kez daha sorgulattı. Kendisine yardım etmek isteyen sağlık ekiplerine küfürler savurarak saldıran ve ardından hıncını park halindeki araçlara zarar vererek çıkaran bu kadın profili, alkolü özgürlük sanan zihniyetin toplumsal ve ahlaki çöküşünü kameralar önünde gözler önüne serdi.