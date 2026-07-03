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Neredeyse mezarda emekli oluyordu: Emeklilik yaşının en yüksek olduğu ülkeler belli oldu!

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Neredeyse mezarda emekli oluyordu: Emeklilik yaşının en yüksek olduğu ülkeler belli oldu!

Emeklilik yaşının en yüksek olduğu ülkeler belli oldu. Peki Türkiye'de emeklilik yaşı kaç? İşte dünyanın emeklilik yaşı en yüksek ülkeleri...

#1
Foto - Neredeyse mezarda emekli oluyordu: Emeklilik yaşının en yüksek olduğu ülkeler belli oldu!

İNSANLAR İÇİN BİR DÖNÜM NOKTASI OLARAK GÖRÜLÜYOR Emeklilik yaşı, bireylerin çalışma hayatlarını sonlandırıp emeklilik dönemine geçiş yaptıkları yaş olarak tanımlanır. Dünyanın farklı bölgelerinde bu yaş sınırı, ekonomik, sosyal ve demografik faktörlere bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

#2
Foto - Neredeyse mezarda emekli oluyordu: Emeklilik yaşının en yüksek olduğu ülkeler belli oldu!

PEKİ EMEKLİLİK YAŞ SINIRI EN YÜKSEK OLAN ÜLKE HANGİSİ? Emeklilik yaşının yüksek olduğu ülkelerde, bireylerin daha uzun süre çalışmaları beklenir Peki emeklilik yaşının en yüksek olduğu ülkeler hangileri?

#3
Foto - Neredeyse mezarda emekli oluyordu: Emeklilik yaşının en yüksek olduğu ülkeler belli oldu!

İŞTE EMEKLİLİK YAŞININ EN YÜKSEK OLDUĞU ÜLKELER!

#4
Foto - Neredeyse mezarda emekli oluyordu: Emeklilik yaşının en yüksek olduğu ülkeler belli oldu!

ŞİLİ | 65

#5
Foto - Neredeyse mezarda emekli oluyordu: Emeklilik yaşının en yüksek olduğu ülkeler belli oldu!

KANADA | 65

#6
Foto - Neredeyse mezarda emekli oluyordu: Emeklilik yaşının en yüksek olduğu ülkeler belli oldu!

BREZİLYA | 65

#7
Foto - Neredeyse mezarda emekli oluyordu: Emeklilik yaşının en yüksek olduğu ülkeler belli oldu!

BELÇİKA | 65

#8
Foto - Neredeyse mezarda emekli oluyordu: Emeklilik yaşının en yüksek olduğu ülkeler belli oldu!

AZERBAYCAN | 65

#9
Foto - Neredeyse mezarda emekli oluyordu: Emeklilik yaşının en yüksek olduğu ülkeler belli oldu!

AVUSTURYA | 65

#10
Foto - Neredeyse mezarda emekli oluyordu: Emeklilik yaşının en yüksek olduğu ülkeler belli oldu!

ARNAVUTLUK | 65

#11
Foto - Neredeyse mezarda emekli oluyordu: Emeklilik yaşının en yüksek olduğu ülkeler belli oldu!

BİRLEŞİK KRALLIK | 66

#12
Foto - Neredeyse mezarda emekli oluyordu: Emeklilik yaşının en yüksek olduğu ülkeler belli oldu!

İRLANDA | 66

#13
Foto - Neredeyse mezarda emekli oluyordu: Emeklilik yaşının en yüksek olduğu ülkeler belli oldu!

PORTEKİZ | 66.3

#14
Foto - Neredeyse mezarda emekli oluyordu: Emeklilik yaşının en yüksek olduğu ülkeler belli oldu!

İSPANYA | 66.5

#15
Foto - Neredeyse mezarda emekli oluyordu: Emeklilik yaşının en yüksek olduğu ülkeler belli oldu!

ABD | 66.6

#16
Foto - Neredeyse mezarda emekli oluyordu: Emeklilik yaşının en yüksek olduğu ülkeler belli oldu!

HOLLANDA | 67

#17
Foto - Neredeyse mezarda emekli oluyordu: Emeklilik yaşının en yüksek olduğu ülkeler belli oldu!

ALMANYA | 67

#18
Foto - Neredeyse mezarda emekli oluyordu: Emeklilik yaşının en yüksek olduğu ülkeler belli oldu!

İTALYA | 67

#19
Foto - Neredeyse mezarda emekli oluyordu: Emeklilik yaşının en yüksek olduğu ülkeler belli oldu!

İsrail | 67

#20
Foto - Neredeyse mezarda emekli oluyordu: Emeklilik yaşının en yüksek olduğu ülkeler belli oldu!

İZLANDA | 67

#21
Foto - Neredeyse mezarda emekli oluyordu: Emeklilik yaşının en yüksek olduğu ülkeler belli oldu!

YUNANİSTAN | 67

#22
Foto - Neredeyse mezarda emekli oluyordu: Emeklilik yaşının en yüksek olduğu ülkeler belli oldu!

DANİMARKA | 67

#23
Foto - Neredeyse mezarda emekli oluyordu: Emeklilik yaşının en yüksek olduğu ülkeler belli oldu!

AVUSTRALYA | 67/ derleyen: haber7

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