Neredeyse mezarda emekli oluyordu: Emeklilik yaşının en yüksek olduğu ülkeler belli oldu!
Emeklilik yaşının en yüksek olduğu ülkeler belli oldu. Peki Türkiye'de emeklilik yaşı kaç? İşte dünyanın emeklilik yaşı en yüksek ülkeleri...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Emeklilik yaşının en yüksek olduğu ülkeler belli oldu. Peki Türkiye'de emeklilik yaşı kaç? İşte dünyanın emeklilik yaşı en yüksek ülkeleri...
İNSANLAR İÇİN BİR DÖNÜM NOKTASI OLARAK GÖRÜLÜYOR Emeklilik yaşı, bireylerin çalışma hayatlarını sonlandırıp emeklilik dönemine geçiş yaptıkları yaş olarak tanımlanır. Dünyanın farklı bölgelerinde bu yaş sınırı, ekonomik, sosyal ve demografik faktörlere bağlı olarak değişiklik göstermektedir.
PEKİ EMEKLİLİK YAŞ SINIRI EN YÜKSEK OLAN ÜLKE HANGİSİ? Emeklilik yaşının yüksek olduğu ülkelerde, bireylerin daha uzun süre çalışmaları beklenir Peki emeklilik yaşının en yüksek olduğu ülkeler hangileri?
İŞTE EMEKLİLİK YAŞININ EN YÜKSEK OLDUĞU ÜLKELER!
ŞİLİ | 65
KANADA | 65
BREZİLYA | 65
BELÇİKA | 65
AZERBAYCAN | 65
AVUSTURYA | 65
ARNAVUTLUK | 65
BİRLEŞİK KRALLIK | 66
İRLANDA | 66
PORTEKİZ | 66.3
İSPANYA | 66.5
ABD | 66.6
HOLLANDA | 67
ALMANYA | 67
İTALYA | 67
İsrail | 67
İZLANDA | 67
YUNANİSTAN | 67
DANİMARKA | 67
AVUSTRALYA | 67/ derleyen: haber7
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23