Bianca Zanini: Türk F-16'larının saldırıya geçmesinin başka bir anlamı var
i24 News kanalı kıdemli muhabiri Bianca Zanini, Türk F-16 savaş uçaklarının Somali'de düzenlediği operasyona ilişkin ilginç değerlendirmelerde bulundu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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i24 News kanalı kıdemli muhabiri Bianca Zanini, Türk F-16 savaş uçaklarının Somali'de düzenlediği operasyona ilişkin ilginç değerlendirmelerde bulundu.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Somali ordusunun Aşağı Şabel bölgesinde terör örgütü Al-Şebab'a yönelik F-16 savaş uçaklarıyla düzenlediği ortak operasyon, soykırımcı İsrail'in siyonist basınında geniş yankı uyandırdı. İsrail merkezli i24 News kanalı, operasyonun stratejik boyutlarını ve Türkiye'nin Afrika Boynuzu'ndaki artan etkisini kapsamlı bir analizle ekranlara taşıdı.
Operasyon kapsamında Al-Şebab'a ait mağara ve silah depoları vurulurken, yaklaşık 35 terörist etkisiz hale getirildi ve patlayıcı yüklü araçlar imha edildi. Başarılı harekatın ardından Somali hükümeti, terör tehdidi tamamen bitene kadar operasyonların kararlılıkla süreceğini açıkladı. Gelişmeleri i24 News ekranlarında değerlendiren kanalın kıdemli muhabiri Bianca Zanini, Ankara'nın askeri işbirliği ve bölgedeki varlığı konusunda şeffaflık ve mesaj verme biçiminde ilginç bir değişim yaşandığını belirtti.
Türk F-16'larının Somali'de kullanımına dair bugüne kadarki en net raporları gördüklerini anlatan Zanini, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Somali Ulusal Silahlı Kuvvetleri ile birlikte bu Türk savaş uçaklarını Al-Şebab altyapısını, silah depolarını ve saklanma alanlarını vurmak için kullandı. Ancak bu durum aslında Al-Şebab'dan ziyade Türkiye'nin Somali'de ve tüm bölgede giderek genişleyen etkisiyle ilgili." dedi.
Somali'nin Türkiye'nin en büyük denizaşırı askeri üssüne ev sahipliği yaptığına dikkat çeken Zanini, "Ankara son iki yılda buradaki ekonomik ve askeri varlığını önemli ölçüde artırdı. Hatta hızla ilerleyen füze programı için bir uzay limanı bile inşa ediyor. Türkiye, Somali'nin ötesinde Sahel bölgesi boyunca güvenlik, diplomasi ve ekonomi bağlarından oluşan bir ağ ördü." ifadelerini kullandı.
F-16'ların Somali'ye konuşlandırılmasının bölgedeki stratejik geçiş noktaları üzerinde Türkiye ile İsrail arasında tırmanan vekalet rekabetiyle doğrudan bağlantılı olduğunu vurgulayan Zanini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'i defalarca emperyalist ve yayılmacı bir tehdit olarak nitelendirdiğini hatırlattı.
Uçakların Mogadişu'dan havalanmasının kritik bir anlam taşıdığını belirten Zanini, "Bu hamle, Ankara'nın gerektiğinde kendi topraklarından binlerce kilometre ötede harekete geçebileceği ve geçeceği mesajını veriyor." diye konuştu. İsrail'in Aralık ayında Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland'i tanıyan Birleşmiş Milletler içindeki ilk ve tek ülke olduğunu hatırlatan Zanini, "Türkiye bu adımı Somali'deki çıkarlarına, yatırımlarına ve bu ülkenin egemenliğine yönelik doğrudan bir tehdit olarak gördü." dedi.
Yaşanan gelişmelerin tarihi bir arka planı olduğunu savunan Zanini çarpıcı açıklamalarda bulunarak, "Şu anda gördüğümüz şey, aslında Erdoğan'ın Neo-Osmanlı projesinin fiiliyata dökülmüş halidir. Ankara, Orta Doğu'da, Kuzey Afrika'da ve dünyanın en kritik ticaret rotaları boyunca kendisini askeri bir süper güç olarak kabul ettirmek istiyor. Bu, açıkça dile getirilen bir hedef." ifadelerini kullandı. F-16'ların Somali'deki varlığının basit bir terörle mücadele operasyonunu aştığını belirten Zanini, "Somali'deki F-16'ların hikayesi, göründüğünden çok daha derin anlamlar taşıyor." dedi. KAYNAK: HABER7
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