Bianca Zanini: Türk F-16'larının saldırıya geçmesinin başka bir anlamı var

Yaşanan gelişmelerin tarihi bir arka planı olduğunu savunan Zanini çarpıcı açıklamalarda bulunarak, "Şu anda gördüğümüz şey, aslında Erdoğan'ın Neo-Osmanlı projesinin fiiliyata dökülmüş halidir. Ankara, Orta Doğu'da, Kuzey Afrika'da ve dünyanın en kritik ticaret rotaları boyunca kendisini askeri bir süper güç olarak kabul ettirmek istiyor. Bu, açıkça dile getirilen bir hedef." ifadelerini kullandı. F-16'ların Somali'deki varlığının basit bir terörle mücadele operasyonunu aştığını belirten Zanini, "Somali'deki F-16'ların hikayesi, göründüğünden çok daha derin anlamlar taşıyor." dedi. KAYNAK: HABER7