Beklenmedik gelişme! Sarı Şeytan Trump, İsrail'i dünyanın önüne attı! İsrailliler kudurdu...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Beklenmedik gelişme! Sarı Şeytan Trump, İsrail'i dünyanın önüne attı! İsrailliler kudurdu...

ABD Başkanı Trump, alçak Netanyahu'yu anında satarak savaşta büyük bir kırılmaya sebebiyet verdi.

Foto - Beklenmedik gelişme! Sarı Şeytan Trump, İsrail'i dünyanın önüne attı! İsrailliler kudurdu...

İran'ın güneyinde bulunan ve dünyanın en büyük doğal gaz rezervlerinden biri olan Güney Pars Doğalgaz Sahası'na yönelik saldırı sonrası ABD Başkanı Trump, İsrail'i yalnız bıraktı. Trump, "ABD bu saldırıdan haberdar değildi. İran, Katar'a tekrar saldırmazsa, Güney Pars Sahası'na yönelik başka hiçbir saldırı yapılmayacaktır. Böyle bir durum olursa Güney Pars Gaz Sahası'nın tamamı, İran'ın daha önce hiç görmediği bir güç ve kudretle devasa bir şekilde havaya uçurulacaktır" dedi.

Foto - Beklenmedik gelişme! Sarı Şeytan Trump, İsrail'i dünyanın önüne attı! İsrailliler kudurdu...

Orta Doğu'da tansiyon yükselirken, İran'daki dünyanın en büyük gaz sahalarından biri olan Güney Pars Doğalgaz Sahası'na yönelik saldırı savaşın seyrini değiştirdi.

Foto - Beklenmedik gelişme! Sarı Şeytan Trump, İsrail'i dünyanın önüne attı! İsrailliler kudurdu...

ABD ve İsrail'in hedef aldığı belirtilen Güney Pars Doğalgaz Sahası'nda bazı rafinerilerin vurulduğu bildirildi. İnsansız hava araçlarıyla düzenlendiği aktarılan saldırılarda, doğal gaz sahasının 3'üncü ve 6'ncı fazlarının hedef alındığı ifade edildi.Basra Körfezi'nde yer alan ve İran ile Katar arasında paylaşılan Güney Pars Doğalgaz Sahası, dünyanın en büyük doğal gaz rezervlerinden biri olarak öne çıkıyor ve iki ülkenin enerji ekonomisi açısından kritik rol oynuyor.

Foto - Beklenmedik gelişme! Sarı Şeytan Trump, İsrail'i dünyanın önüne attı! İsrailliler kudurdu...

Saldırı sonrası ABD Başkanı Donald Trump, konuya ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Trump, İsrail'in saldırısına ABD'nin dahil olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:"İsrail, Orta Doğu'da yaşananlara duyduğu sinirle, İran'daki Güney Pars Gaz Sahası olarak bilinen büyük bir tesise şiddetli bir saldırıda bulunmuştur. Tüm sahanın nispeten küçük bir bölümü vurulmuştur. ABD bu saldırıdan haberdar değildi.

Foto - Beklenmedik gelişme! Sarı Şeytan Trump, İsrail'i dünyanın önüne attı! İsrailliler kudurdu...

"Katar devletinin ise bu olayla hiçbir şekilde ilgisi veya alakası olmadığı gibi, gerçekleşeceğine dair en ufak bir bilgisi de yoktu. Ne yazık ki İran, ne bu durumu ne de Güney Pars saldırısına ilişkin ilgili gerçeklerin hiçbirini bilmeyerek, haksız ve adaletsiz bir şekilde Katar'ın LNG Gaz tesisinin bir bölümüne saldırmıştır. İran, son derece masum olan Katar'a tekrar saldırma akılsızlığında bulunmadığı sürece, İsrail tarafından bu son derece önemli ve değerli Güney Pars Sahası'na yönelik başka hiçbir saldırı yapılmayacaktır. Böyle bir durumda Amerika Birleşik Devletleri, İsrail'in yardımı veya onayı olsa da olmasa da, Güney Pars Gaz Sahası'nın tamamını, İran'ın daha önce hiç görmediği veya tanık olmadığı bir güç ve kudretle devasa bir şekilde havaya uçuracaktır. İran'ın geleceği üzerindeki uzun vadeli etkileri nedeniyle bu düzeyde bir şiddet ve yıkıma yetki vermek istemiyorum, ancak Katar'ın LNG tesislerine tekrar saldırılırsa bunu yapmakta tereddüt etmeyeceğim.

Foto - Beklenmedik gelişme! Sarı Şeytan Trump, İsrail'i dünyanın önüne attı! İsrailliler kudurdu...

Trump'ın "ABD bu saldırıdan haberdar değildi" sözlerine, İsrailli gazeteci Barak Ravid'den dikkat çeken bir yanıt geldi. Axios ve Kanal 12 Haber'de muhabir olarak görev yapan Ravid, üst düzey kaynaklara dayandırdığı açıklamasında Trump'ın ifadeleriyle çelişen bilgiler paylaştı. Ravid, ABD'nin saldırıdan önceden haberdar olduğunu ve sürece onay verdiğini öne sürdü.

Foto - Beklenmedik gelişme! Sarı Şeytan Trump, İsrail'i dünyanın önüne attı! İsrailliler kudurdu...

Ravid, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:"Trump'ın açıklamalarının aksine, üst düzey İsrail ve ABD yetkilileri, ABD'nin İsrail saldırısından önceden haberdar olduğunu ve hatta İran'a baskı yapmak amacıyla saldırıyı onayladığını söyledi. İran'ın Katar'ın doğalgaz sahalarına misilleme yapmasının ardından Trump şimdi rotasını değiştiriyor."

Foto - Beklenmedik gelişme! Sarı Şeytan Trump, İsrail'i dünyanın önüne attı! İsrailliler kudurdu...

İran'ın güneyinde yer alan Güney Pars doğal gaz sahasının bazı rafinerilerinin ABD-İsrail saldırılarında hedef alındığı bildirilmişti.

Foto - Beklenmedik gelişme! Sarı Şeytan Trump, İsrail'i dünyanın önüne attı! İsrailliler kudurdu...

İnsansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlendiği aktarılan saldırıda doğal gaz sahasının 3'üncü ve 6'ncı fazlarının vurulduğu belirtilmişti.Katar Enerji de dün ülkenin en önemli LNG tesislerini barındıran Ras Laffan Sanayi Bölgesi'nin füzelerle vurulduğunu, bölgede yangın çıktığını ve büyük hasar oluştuğunu açıklamıştı.Katar, bugün Ras Laffan Sanayi Bölgesi'ne İran tarafından yeniden saldırı düzenlendiğini ve bölgede yangın çıktığını duyurmuştu.

