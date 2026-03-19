Beklenmedik gelişme! Sarı Şeytan Trump, İsrail'i dünyanın önüne attı! İsrailliler kudurdu...

"Katar devletinin ise bu olayla hiçbir şekilde ilgisi veya alakası olmadığı gibi, gerçekleşeceğine dair en ufak bir bilgisi de yoktu. Ne yazık ki İran, ne bu durumu ne de Güney Pars saldırısına ilişkin ilgili gerçeklerin hiçbirini bilmeyerek, haksız ve adaletsiz bir şekilde Katar'ın LNG Gaz tesisinin bir bölümüne saldırmıştır. İran, son derece masum olan Katar'a tekrar saldırma akılsızlığında bulunmadığı sürece, İsrail tarafından bu son derece önemli ve değerli Güney Pars Sahası'na yönelik başka hiçbir saldırı yapılmayacaktır. Böyle bir durumda Amerika Birleşik Devletleri, İsrail'in yardımı veya onayı olsa da olmasa da, Güney Pars Gaz Sahası'nın tamamını, İran'ın daha önce hiç görmediği veya tanık olmadığı bir güç ve kudretle devasa bir şekilde havaya uçuracaktır. İran'ın geleceği üzerindeki uzun vadeli etkileri nedeniyle bu düzeyde bir şiddet ve yıkıma yetki vermek istemiyorum, ancak Katar'ın LNG tesislerine tekrar saldırılırsa bunu yapmakta tereddüt etmeyeceğim.