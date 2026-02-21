Beklenmedik gelişme! Amerikalılar Türk devini 1 milyar dolara satın aldı: Nadr görülen bir durum

Monopoly Go, Pokemon Go, Scrabble Go gibi birçok oyunun sahibi olan Scopely, Çin merkezli Tencent şirketiyle mobil oyun pazarında yoğun rekabet içerisinde bulunuyor. Scopely, Pixel Flow gibi popüler oyunları bünyesine katarak sektördeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. ABD merkezli dijital pazar araştırma şirketi Sensor Tower'ın verilerine göre Scopely, mobil oyunlarda uygulama içi satın alma gelirleri bakımından ABD'de ilk sırada, küresel ölçekte ise Tencent'in ardından ikinci sırada yer alıyor. Daha önce Türk oyun şirketleri Peak Games ve Dream Games de 1 milyar dolar değerlemeyi aşarak Turcorn olmuştu.