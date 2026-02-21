Beklenmedik gelişme! Amerikalılar Türk devini 1 milyar dolara satın aldı: Nadr görülen bir durum

Scopely'nin Gelirlerden Sorumlu Başkanı Tim O'Brien, LinkedIn hesabından yaptığı açıklamada, yeni bir oyunun piyasaya sürülmesinden sonraki aylarda en çok gelir elde eden oyunlar arasına girmesinin nadir görülen bir durum olduğunu, Pixel Flow'un bunu başardığını belirtti. O'Brien, "Kurucular Kübra Gündoğan ve Emre Çelik ile ekipleri, oyunun her gün milyonlarca oyuncuya ulaşması ve büyümeye devam etmesiyle açıkça görülen ivmeye sahip bir deneyim inşa ettiler. Ekibi Scopely ekosistemine dahil ederek yol haritalarını daha da desteklemeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.