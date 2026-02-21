Tunceli Emniyeti’nde bir ilk! Tüm Türkiye onları konuşuyor

Eşi de kendisi gibi polis olan Tunceli Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amiri Baş Komiser Rabia Tonbullar ise "2022 yılından bu yana Tunceli ilinde görev yapıyorum. Eşim de Tunceli Emniyet Müdürlüğünde görev yapmakta. Devletimize ve milletimize birlikte hizmet etmek bizim için gerçekten çok onur verici. Yaklaşık 2 hafta önce Ahlak Büro Amiri görevine layık görüldüm. Bu görev benim için yalnızca bir unvan değil, aynı zamanda tarafıma duyulan güvenin önemli bir göstergesi ve büyük bir sorumluluk. Kadın amir olarak bu görevi üstlenmek benim için ayrı bir gurur kaynağıdır. Kadın amir olmak, sahada yalnızca bir temsiliyet değil, aynı zamanda farklı bir bakış açısı kazandırıyor. Özellikle mağdur odaklı olaylarda empati kurabilmek, detayları fark edebilmek ve iletişimi daha sağlıklı yürütmek büyük önem taşıdığı için kadınların bu alanlarda var olması mesleğimiz açısından çok önemli. Tunceli gibi sosyal bağları güçlü bir şehirde görev yapmanın ayrı bir sorumluluğu var.