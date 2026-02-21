  • İSTANBUL
Mayına ve pusuya geçit vermiyor! "İlla biz de isteriz" dediler, Türk zırhlısı KİRPİ’yi yeni kalkanları yaptılar
Giriş Tarihi:

Mayına ve pusuya geçit vermiyor! “İlla biz de isteriz” dediler, Türk zırhlısı KİRPİ’yi yeni kalkanları yaptılar

Türk savunma sanayiinin dünya çapında rüştünü ispatlamış zırhlısı BMC KİRPİ 4x4, Somali Milli Ordusu envanterine girerek çöl koşullarında aktif görev yapmaya başladı. Mayın ve pusu saldırılarına karşı üstün koruma sağlayan monokok gövdesiyle bilinen Kirpi’ler, Somali’nin bölgesel güvenliğini sağlamada en kritik unsurlardan biri haline geldi. Türkiye’nin Mogadişu limanına yaptığı bu stratejik teslimat, iki ülke arasındaki askeri iş birliğinin ve Türk zırhlı araçlarının küresel başarısının yeni bir simgesi oldu.

Foto - Mayına ve pusuya geçit vermiyor! "İlla biz de isteriz" dediler, Türk zırhlısı KİRPİ’yi yeni kalkanları yaptılar

Türkiye tarafından geliştirilen ve zorlu arazi koşullarında üstün performans sergileyen BMC KİRPİ 4×4, mayın ve pusu saldırılarına karşı yüksek koruma sağlayan özellikleriyle biliniyor. Aracın monokok V-şekilli zırh yapısı, balistik ve patlayıcı saldırılara karşı üstün dayanım, ayrıca 13 kişiye kadar personel taşıma kapasitesi bulunuyor.

Foto - Mayına ve pusuya geçit vermiyor! "İlla biz de isteriz" dediler, Türk zırhlısı KİRPİ’yi yeni kalkanları yaptılar

Özellikle Somali’nin çöl koşullarında taşınabilirlik, dayanıklılık ve filtre edilmiş iç yaşam alanı ile güvenlik sağlayan Kirpi 4×4’ler, Somali Milli Ordusu tarafından operasyonlarda kullanılmak üzere konuşlandırıldı. Bu araçlar, önce Mogadişu limanında görüntülendi ve Somali savunma yetkilileri tarafından büyük önemi olduğu vurgulandı.

Foto - Mayına ve pusuya geçit vermiyor! "İlla biz de isteriz" dediler, Türk zırhlısı KİRPİ’yi yeni kalkanları yaptılar

Somali Savunma Bakanlığı ile yürütülen süreç sonunda Türkiye, Somali ordusuna zırhlı araçlar gönderme konusunda adımlar atmıştı. Daha önce de Kirpi I ve MRAP tipi araç teslimatları yapılmıştı. Bu yeni konuşlandırma ise Türk savunma sanayisinin yeni projelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Foto - Mayına ve pusuya geçit vermiyor! "İlla biz de isteriz" dediler, Türk zırhlısı KİRPİ’yi yeni kalkanları yaptılar

BMC tarafından üretilen Kirpi 4×4, dünya genelinde birçok ülkenin ordusu tarafından kullanılmakla birlikte Türkiye’nin zırhlı korumalı araç sınıfında önde gelen ürünlerinden biri haline geldi.

Foto - Mayına ve pusuya geçit vermiyor! "İlla biz de isteriz" dediler, Türk zırhlısı KİRPİ’yi yeni kalkanları yaptılar

Aracın kullanımında gösterdiği başarı, savunma sanayinin ihracat kapasitesini ve Türkiye’nin uluslararası iş birliklerini güçlendiriyor.

Foto - Mayına ve pusuya geçit vermiyor! "İlla biz de isteriz" dediler, Türk zırhlısı KİRPİ’yi yeni kalkanları yaptılar

