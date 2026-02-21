Mayına ve pusuya geçit vermiyor! “İlla biz de isteriz” dediler, Türk zırhlısı KİRPİ’yi yeni kalkanları yaptılar

Türk savunma sanayiinin dünya çapında rüştünü ispatlamış zırhlısı BMC KİRPİ 4x4, Somali Milli Ordusu envanterine girerek çöl koşullarında aktif görev yapmaya başladı. Mayın ve pusu saldırılarına karşı üstün koruma sağlayan monokok gövdesiyle bilinen Kirpi’ler, Somali’nin bölgesel güvenliğini sağlamada en kritik unsurlardan biri haline geldi. Türkiye’nin Mogadişu limanına yaptığı bu stratejik teslimat, iki ülke arasındaki askeri iş birliğinin ve Türk zırhlı araçlarının küresel başarısının yeni bir simgesi oldu.