Bayramlık çikolata ve şeker alışverişinde açıkta satılan ürünlere dikkat!

Boyu, açıkta satılan ürünlerin hiçbir kaydı olmadığı için buralarda riskin daha fazla olduğunu belirterek şunları kaydetti: "Açıkta satılan çikolata ve şekerlemeler daha kalitesiz, içeriğini bilmediğimiz, kontrol altında olmayan ürünler olabilir. Bu ürünlerin üretim tarihleri belli değil. Hangi koşullarda muhafaza edildiği, hangi koşullarda üretildiği belli değil. Çünkü kayıt altında olan işletmeler tarafından üretilmiyor. Üzerinde üretici firmayı temsil eden etiket bilgileri yok. Bu nedenle ucuz ürün alalım derken sağlığımızı riske atma tehlikesini de göz önünde bulunduralım."